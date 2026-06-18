Wall Street devrait progresser, l'optimisme autour de l'accord avec l'Iran compensant le ton belliciste de la Fed ; Intel en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,44%, S&P 500 +0,85%, Nasdaq +1,6%

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d’allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les valeurs technologiques menant la danse, l'optimisme suscité par un accord de paix au Moyen-Orient compensant les inquiétudes liées à la politique restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh.

L'action Intel INTC.O a progressé de 8,8% en pré-ouverture après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'Apple

AAPL.O avait accepté de collaborer avec l'entreprise pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques ont également progressé. Nvidia NVDA.O a gagné 1,4%, tandis que Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement progressé de 5% et 5,9%.

Les trois principaux indices avaient chuté lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale , après que M. Warsh eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres responsables aient laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt.

C’est la signature de l’accord entre les États-Unis et l’Iran qui "semble balayer tout sentiment négatif suscité hier par une Fed plus belliciste", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

"Les prix de l’énergie continuent de baisser. La perspective d’une fin de la guerre en Iran constituerait certainement un facteur positif important et pourrait même contribuer à faire baisser l’inflation à long terme."

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50% d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27% mercredi.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, entretenant l’espoir que l’inflation puisse être maîtrisée sans hausse des taux d’intérêt.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire que leurs présidents ont signé pour mettre fin à la guerre. Celui-ci prolonge le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif.

À 8 h 37 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 228 points, soit 0,44%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 63,75 points, soit 0,85%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 475,25 points, soit 1,6%.

Les marchés ont regagné le terrain perdu lors de la chute de début juin, grâce à une économie résiliente, à un rebond qui s'étend au-delà des valeurs technologiques et à l'optimisme suscité par un accord entre les États-Unis et l'Iran, qui a redonné confiance aux investisseurs.

Les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, le nombre de licenciements restant faible.

Le Nasdaq .IXIC et l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI étaient en passe de clôturer en hausse pour la deuxième semaine consécutive avant le jour férié du "Juneteenth" vendredi.

Jeudi marque également l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également appelée "triple witching", ce qui peut stimuler le volume des échanges et accentuer la volatilité.

Parmi les autres valeurs en forte hausse en début de séance, Rumble RUM.O a bondi de 15,4% après avoir changé de nom pour devenir RUM Group et finalisé l’acquisition de la société allemande Northern Data, spécialisée dans l’IA dans le cloud.

Kroger KR.N a chuté de 7,8% après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées.

L'action Accenture ACN.N a chuté de 16% après que la société a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Elle a également annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Dragos et de racheter intégralement runZero et NetRise dans le cadre d'une opération combinée évaluée à 4,18 milliards de dollars.