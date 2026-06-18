 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies toujours dans l'attente d'une décision de la Cour suprême pour Bayer
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 16:19

Jefferies fait le point sur Bayer, et notamment sur les litiges judiciaires en cours aux Etats-Unis.

Dans leur note, les analystes rappellent que leur recommandation sur le titre Bayer est à conserver, avec un objectif de cours de 40 euros, avec un scénario à 50/50 entre une résolution du litige, valorisée à 45 euros, et une absence de résolution (valorisée à 30 euros).

Pour Jefferies, la résolution reste le pivot principal, et les batailles en cours entre les partisans et les opposants à l'accord de règlement collectif sur le glyphosate montrent que le processus est un parcours semé d'embûches. Le point de bascule le plus important est sans conteste la décision de la Cour suprême des Etats-Unis, qui est attendue d'ici le milieu de l'année, soit dans très peu de temps.

Bayer cherche à obtenir une décision de la Cour suprême statuant que la loi fédérale l'emporte sur les lois des Etats et sur les jurys des tribunaux étatiques. Les analystes rappellent que la Cour a semblé divisée lors de l'audience du mois d'avril, ce qui ne permet pas de prévoir l'issue.

Valeurs associées

BAYER
36,970 EUR XETRA -2,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
77,02 -2,08%
CAC 40
8 453,96 +0,27%
STELLANTIS
5,557 -3,87%
CAPGEMINI
90,38 -7,45%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank