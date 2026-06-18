Jefferies toujours dans l'attente d'une décision de la Cour suprême pour Bayer

Jefferies fait le point sur Bayer, et notamment sur les litiges judiciaires en cours aux Etats-Unis.

Dans leur note, les analystes rappellent que leur recommandation sur le titre Bayer est à conserver, avec un objectif de cours de 40 euros, avec un scénario à 50/50 entre une résolution du litige, valorisée à 45 euros, et une absence de résolution (valorisée à 30 euros).

Pour Jefferies, la résolution reste le pivot principal, et les batailles en cours entre les partisans et les opposants à l'accord de règlement collectif sur le glyphosate montrent que le processus est un parcours semé d'embûches. Le point de bascule le plus important est sans conteste la décision de la Cour suprême des Etats-Unis, qui est attendue d'ici le milieu de l'année, soit dans très peu de temps.

Bayer cherche à obtenir une décision de la Cour suprême statuant que la loi fédérale l'emporte sur les lois des Etats et sur les jurys des tribunaux étatiques. Les analystes rappellent que la Cour a semblé divisée lors de l'audience du mois d'avril, ce qui ne permet pas de prévoir l'issue.