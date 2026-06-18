Les investisseurs initiaux de Manus prévoient de racheter la société d'IA à Meta pour 2 milliards de dollars, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Les premiers investisseurs chinois de la start-up spécialisée dans l’IA Manus envisagent de racheter la société à Meta META.O au prix de 2 milliards de dollars payé par la société mère de Facebook, a rapporté jeudi The Information, citant deux personnes directement informées du dossier.

Cette initiative intervient plusieurs mois après que la Chine a ordonné à Meta de défaire son acquisition de Manus, dans un contexte de surveillance accrue de Pékin vis-à-vis des investissements américains dans les start-ups chinoises développant des technologies d’IA de pointe.

Les premiers investisseurs de Manus, notamment HSG, ZhenFund et Tencent, participent à ce rachat, a indiqué The Information, ajoutant que HSG et ZhenFund envisageaient d’utiliser de nouveaux capitaux pour acquérir la participation de Meta dans la start-up.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Meta, Manus et les sociétés d’investissement n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision de revenir sur l’accord intervient alors que Manus a connu une croissance significative depuis l’acquisition par Meta, précise l’article. Le chiffre d’affaires annualisé de l’entreprise a bondi pour atteindre entre 400 et 500 millions de dollars ces dernières semaines, contre 100 millions de dollars au moment de son acquisition par Meta, ajoute l’article.

En décembre, Meta a racheté Manus, une société basée à Singapour qui développe des agents d’IA capables d’effectuer des tâches de manière autonome avec un minimum d’intervention humaine, dans le but de renforcer ses propres travaux sur l’IA agentique. La Chine a rapidement ouvert une enquête pour déterminer si cette opération enfreignait les règles en matière d’investissement.

Depuis la décision de Pékin en avril, Meta a procédé en interne à une séparation opérationnelle avec Manus et a cessé tout partage de données entre les deux entreprises, a rapporté Bloomberg la semaine dernière.

Manus envisage de remanier sa structure d’entreprise pour devenir une coentreprise enregistrée en Chine, ouvrant ainsi la voie à une cotation à la Bourse de Hong Kong, a rapporté jeudi The Information.

Selon cet article, Benchmark, l’un des premiers investisseurs, ne participera pas au processus de rachat de Manus.