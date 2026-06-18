 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les investisseurs initiaux de Manus prévoient de racheter la société d'IA à Meta pour 2 milliards de dollars, selon The Information
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Les premiers investisseurs chinois de la start-up spécialisée dans l’IA Manus envisagent de racheter la société à Meta META.O au prix de 2 milliards de dollars payé par la société mère de Facebook, a rapporté jeudi The Information, citant deux personnes directement informées du dossier.

Cette initiative intervient plusieurs mois après que la Chine a ordonné à Meta de défaire son acquisition de Manus, dans un contexte de surveillance accrue de Pékin vis-à-vis des investissements américains dans les start-ups chinoises développant des technologies d’IA de pointe.

Les premiers investisseurs de Manus, notamment HSG, ZhenFund et Tencent, participent à ce rachat, a indiqué The Information, ajoutant que HSG et ZhenFund envisageaient d’utiliser de nouveaux capitaux pour acquérir la participation de Meta dans la start-up.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Meta, Manus et les sociétés d’investissement n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision de revenir sur l’accord intervient alors que Manus a connu une croissance significative depuis l’acquisition par Meta, précise l’article. Le chiffre d’affaires annualisé de l’entreprise a bondi pour atteindre entre 400 et 500 millions de dollars ces dernières semaines, contre 100 millions de dollars au moment de son acquisition par Meta, ajoute l’article.

En décembre, Meta a racheté Manus, une société basée à Singapour qui développe des agents d’IA capables d’effectuer des tâches de manière autonome avec un minimum d’intervention humaine, dans le but de renforcer ses propres travaux sur l’IA agentique. La Chine a rapidement ouvert une enquête pour déterminer si cette opération enfreignait les règles en matière d’investissement.

Depuis la décision de Pékin en avril, Meta a procédé en interne à une séparation opérationnelle avec Manus et a cessé tout partage de données entre les deux entreprises, a rapporté Bloomberg la semaine dernière.

Manus envisage de remanier sa structure d’entreprise pour devenir une coentreprise enregistrée en Chine, ouvrant ainsi la voie à une cotation à la Bourse de Hong Kong, a rapporté jeudi The Information.

Selon cet article, Benchmark, l’un des premiers investisseurs, ne participera pas au processus de rachat de Manus.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

META PLATFORMS
572,8400 USD NASDAQ +0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
77,05 -2,05%
CAC 40
8 453,13 +0,26%
STELLANTIS
5,543 -4,12%
CAPGEMINI
90,3 -7,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank