Wall Street devrait ouvrir en hausse, les résultats de SpaceX et Super Micro ravivant l'engouement pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,30%, S&P +0,26%, Nasdaq +0,56%

* Netflix recule en raison de prévisions décevantes

* AT&T recule malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Purvi Agarwal et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi après que les résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer ont ravivé l'intérêt pour le secteur de l'IA , tandis que Netflix reculait après que ses prévisions n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, a progressé de 9,2% en pré-ouverture après que celui-ci a déclaré mardi qu’une fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O serait « une bonne idée ». SpaceX a également enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse. L’action Tesla a progressé de 1,5%.

Super Micro SMCI.O a bondi de 12,7% après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, signe que la demande en matière d’IA restait solide.

Ses concurrents HPE HPE.N et Dell DELL.N ont quant à eux progressé respectivement de 4,8% et 7%.

Les investisseurs ont été rassurés par ces résultats, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité du développement de l’IA avaient déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA la semaine dernière, l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O se trouvant au cœur de la tempête. Son titre affichait une hausse de 3,3% mercredi, avant l’ouverture de la Bourse.

"À ce stade, il est important de se concentrer sur ce qui a un impact sur les résultats financiers. Les bénéfices des entreprises comptent. L’inflation compte, car elle influence les prochaines décisions de la Fed", a déclaré Adam Sarhan, directeur chez MarketTerminal.com.

"Si l’économie continue de croître sans obstacle majeur, cela favorise une hausse des bénéfices. Dans ce contexte, l’absence de mauvaises nouvelles devient une bonne nouvelle, car elle améliore les perspectives de bénéfices des entreprises."

En revanche, l’ NFLX.O de Netflix a chuté de plus de 6,7% après que le géant du streaming a publié des prévisions de bénéfice pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes , quelques jours après avoir licencié 6% de ses effectifs.

Les investisseurs scrutent les résultats des entreprises, en particulier ceux des sociétés liées à l’IA, à la recherche d’indices permettant de déterminer si le cycle de dépenses en IA est durable et d’évaluer l’impact de la hausse des prix du pétrole.

Meta META.O et Tesla doivent publier leurs résultats après la clôture des marchés.

À 8 h 44 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 159 points, soit 0,3%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 20,25 points, soit 0,26%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 167 points, soit 0,56%.

La plupart des fabricants de puces ont progressé: Nvidia

NVDA.O a gagné 1,7%, Intel INTC.O a progressé de 2,2% et Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 2%.

Le secteur des semi-conducteurs a connu un mois marqué par la volatilité jusqu’à présent, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant enregistré huit séances consécutives de baisse, sa plus longue série de pertes depuis 18 ans.

Dans ce contexte de volatilité, les investisseurs se sont rués vers les secteurs défensifs tels que la santé et les biens de consommation de base, ce qui a permis au Dow Jones de surpasser le S&P 500 et le Nasdaq. L'indice des valeurs vedettes

.DJI s'est négocié à des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis plus d'un mois.

Dans le même temps, les cours du pétrole sont restés élevés, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeant à près de 110 dollars le baril. O/R

Les données publiées la semaine dernière ont confirmé que les pressions sur les prix se répercutaient sur l’économie américaine et s’étaient étendues au-delà des produits énergétiques, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Toutefois, les marchés s’attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Entre autres, AT&T T.N a chuté d’environ 5% malgré des résultats supérieurs aux estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre .

Elevance Health ELV.N a progressé d’environ 1,1% après que l’assureur santé a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026.