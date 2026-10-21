La société de cybersécurité Wiz affirme avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle pour découvrir une faille dans le langage de programmation PHP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Wiz, détenue par Alphabet GOOGL.O , a annoncé mercredi avoir utilisé des outils d'IA pour découvrir des failles dans le langage de programmation PHP.

Wiz a déclaré que ces failles constituaient “les vulnérabilités les plus graves jamais découvertes par l’IA”.

“Elles sont restées inaperçues pendant plus d’une décennie, en partie parce que la mise au point d’un exploit fonctionnel nécessitait une chaîne d’étapes complexes, à la limite de ce que les chercheurs humains pouvaient raisonnablement réaliser”, a déclaré la société dans un e-mail. “Les modèles d’IA de pointe ont éliminé cet obstacle.”