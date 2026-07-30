Wall Street devrait ouvrir en hausse, les résultats de Microsoft apaisant quelque peu les inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq +1,6%

* Microsoft bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance de son activité cloud

* Meta recule après une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders estiment à 64% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base par la Fed en septembre

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Ragini Mathur

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs évaluant une série de données économiques, notamment un chiffre de l'inflation, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d'IA.

L’action Microsoft MSFT.O a progressé de 9% en pré-ouverture après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, présenté des perspectives de dépenses d’investissement inférieures aux estimations de Wall Street et indiqué qu’elle comptait continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été effrayés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant également des pressions alors que les investisseurs remettent en question leurs valorisations élevées. L’indice Nasdaq-100 .NDX , à forte composante technologique, a chuté mercredi de 10% par rapport à son plus haut niveau atteint début juin.

Signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a perdu 9,7% après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant la pression financière exercée par son coûteux déploiement de l’IA.

Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.

Du côté des données économiques, la croissanceéconomique américaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, s’établissant à 1,5% contre des estimations de 2,1%.

Une autre publication a révélé que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a reculé de 0,1% en juin, conformément aux attentes des analystes. L’indice « de base » a progressé de 0,1% en glissement mensuel, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,2%.

À 8 h 44 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 180 points, soit 0,35%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 43,25 points, soit 0,59%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 436,25 points, soit 1,6%.

Les actions américaines ont fortement chuté mercredi, l’indice de référence S&P 500 .SPX enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 10 juin, après que la Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3 , 75%, mais les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ont semé la confusion chez les opérateurs quant à l’évolution des coûts d’emprunt.

“Les marchés étaient très désorientés, ce qui explique la réaction des rendements; puis, ce matin, le maintien des taux s’est avéré justifié au vu de la tendance à la baisse des chiffres de l’indice PCE”, a déclaré Anna Rathbun, directeur général et fondatrice de Grenadilla Advisory.

Les marchés obligataires étaient sur les dents, le rendement de l’ US30YT=RR , une obligation du Trésor à 30 ans, ayant bondi à son plus haut niveau en 19 ans, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des perspectives de politique monétaire de la banque centrale et cherchant à se protéger davantage contre une inflation future.

Selon les données compilées par LSEG , les opérateurs estiment actuellementà 64% la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Parmi les autres titres, Qualcomm QCOM.O a reculé de 3,2%, le fabricant de puces ayant annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu.

La société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a progressé de 11% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, ce qui témoigne d’un niveau élevé des dépenses des entreprises pour ses services dans un contexte de multiplication des incidents liés à la sécurité des données.

Starbucks SBUX.O a progressé de 4,6% après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour. Parmi celles-ci, 85,2% ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données de LSEG IBES, contre un taux moyen de dépassement de 68%.