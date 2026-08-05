Wall Street devrait ouvrir en hausse, les espoirs au Moyen-Orient compensant le recul de SpaceX et d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,48 %, S&P +0,48 %, Nasdaq +0,2 %

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

* Eli Lilly bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les données d'ADP indiquent que l'économie américaine a créé 44 000 emplois en juillet

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi , les espoirs d'une avancée décisive vers la paix au Moyen-Orient ayant compensé la chute des actions de SpaceX et d'AMD après que les prévisions optimistes publiées par ces sociétés n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Le chiffre d’affaires de SpaceX, dirigée par Elon Musk

SPCX.O , a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle.

Mais l’action de l’entreprise de fusées a chuté de 10,3 % en pré-ouverture, après que ses dirigeants ont signalé que la frénésie de dépenses sous-tendant ses ambitions démesuréesétait loin d’être terminée. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire avec l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre entreprise d’Elon Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 0,8 %. “C’est l’aboutissement de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les attentes des analystes en matière de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, sans aucun signe de ralentissement à court terme,” a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a reculé de 8,6 %, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142 % enregistrée par le titre cette année.

Les actions de son concurrent Nvidia NVDA.O , qui ont sous-performé celles d’AMD cette année, ont progressé de 1,5 %, soutenues elles aussi par les projets de SpaceX d’utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques, telles qu'Intel INTC.O , ont perdu 2,8 % et Micron a reculé de 2 %, tandis que les méga-capitalisations Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont progressé d'environ 1 % chacune. Ces titres semblaient en passe de prolonger la reprise observée à Wall Street au cours des dernières séances, qui a propulsé l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice des valeurs vedettes Dow .DJI à des niveaux records.

Les investisseurs ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d’autres secteurs.Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 5,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que Disney DIS.N a gagné 3,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

Arista Networks ANET.N a bondi de 10,7 %, le fabricant d’équipements réseau ayant prévu un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations. Uber UBER.N a perdu 3,6 % après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours inférieur aux estimations .

À 8 h 23 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient259 points , soit 0,48 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 37,25 points, soit 0,48 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 61 points , soit 0,2 %.

Du côté des données, une enquête ADP a révélé que l'économie avait créé 44 000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur 70 000. L'attention se portera davantage vendredi sur les chiffres officiels de l'emploi non agricole.

Une enquête sur l'activité du secteur des services au cours du mois précédent est également attendue à 10 h (heure de l'Est).

Les données ont globalement reflété une performance économique solide, mais l’incertitude persiste, les tensions au Moyen-Orient maintenant les coûts énergétiques à un niveau élevé et la Réserve fédérale ne fournissant aucune prévision concernant sa politique monétaire.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu’il estimait que le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt.

Les déclarations de la gouverneure Lisa Cook et de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, seront scrutées à la loupe pour y déceler leurs perspectives sur les taux d’intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs tablent sur une probabilité de 58,4 % d’une hausse des taux en septembre.