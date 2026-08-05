Eli Lilly rehausse sa prévision de CA avec les médicaments à base de GLP-1

Un stylo injecteur de Zepbound, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly, est présenté à New York.

Eli Lilly and Co a publié mercredi des ‌résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, ​misant sur une demande soutenue pour ses médicaments phares à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète, ce qui a entraîné une hausse de 5% de son cours ​en avant-Bourse.

Ces bons résultats devraient rassurer les investisseurs quant à la résilience de la demande pour les traitements à base de GLP-1 d'Eli ​Lilly, malgré la pression sur les prix et la ⁠concurrence croissante de Novo Nordisk, qui a lancé aux États-Unis en début d’année une version orale ‌de son médicament amaigrissant, Wegovy.

Lilly et Novo dominent le marché lucratif des traitements contre l’obésité. Lilly a dépassé les 1.000 milliards de dollars (866 milliards d'euros) de capitalisation boursière ​l’année dernière, tandis que le comprimé ‌Wegovy, récemment lancé par Novo, connaît un succès rapide depuis son introduction ⁠sur le marché américain.

Selon le cabinet d’études IQVIA, le marché mondial des médicaments contre l’obésité a atteint 66 milliards de dollars en 2025. Les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse les 100 milliards d’ici 2030 ⁠rien qu’aux États-Unis.

Les investisseurs ‌se sont largement concentrés sur les ventes du traitement antidiabétique d'Eli Lilly, Mounjaro, et ⁠de son médicament contre l’obésité, Zepbound, qui ont représenté ensemble 64,7% du chiffre d’affaires du groupe au ‌cours du dernier trimestre publié.

Les ventes du traitement antidiabétique Mounjaro ont progressé de 91% pour ⁠atteindre 9,94 milliards de dollars, dépassant les estimations, tandis que celles de ⁠Zepbound se sont élevées à ‌4,93 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,73 milliards.

Les ventes de Foundayo, le nouveau comprimé contre ​l’obésité à prise unique quotidienne lancé par Lilly, se ‌sont élevées à 98 millions de dollars, manquant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s’élevaient à 105,6 millions.

Lilly table désormais sur ​un chiffre d’affaires compris entre 85 et 87 milliards de dollars, contre 82 à 85 milliards précédemment.

Ces prévisions révisées interviennent moins d’un jour après que son concurrent Novo Nordisk a également revu à ⁠la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, misant sur son comprimé oral pour regagner le terrain perdu face à Eli Lilly sur le marché lucratif de l’obésité.

Lilly a toutefois légèrement revu à la baisse la fourchette haute de sa prévision de bénéfice annuel, invoquant des charges liées à son activité au cours du trimestre.

(Rédigé par Mariam Sunny et Mrinalika Roy; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)