Wall Street devrait ouvrir en hausse, la baisse des cours du pétrole atténuant les craintes liées à une hausse des taux de la Fed

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +1,13 %, S&P 500 +1,21 %, Nasdaq +1,58 %

* Le conflit au Yémen entretient les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole

* Les titres des entreprises du secteur du néocloud progressent fortement avant l'ouverture

(Dernières informations avant l'ouverture du marché)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, le recul des cours du pétrole ayant redonné confiance aux investisseurs,tandis que la première hausse des taux de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh a rassuré les investisseurs quant à sa volonté de maîtriser l'inflation.

Cette décision de politique monétaire a dissipé une source d’inquiétude chronique , permettant aux investisseurs de se tourner à nouveau vers les valeurs favorites. Les valeurs technologiques ont progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon AMZN.O gagnant chacuneprès de 2 % lors des échanges avant l’ouverture.

Ces hausses seront cruciales pour les investisseurs au cours de la seconde quinzaine de septembre, un mois historiquement faible pour les actions. L’indice de référence S&P 500 .SPX a perdu 1,7 % depuis le début du mois.

« Même si l’argument selon lequel les prix de l’énergie sont élevés en raison d’une perturbation temporaire au Moyen-Orient est peut-être vrai, l’inflation est supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

M. Warsh « a su trouver le juste équilibre », a-t-il ajouté.

À 8 h 29 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 582 points, soit 1,13 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 91,75 points, soit 1,21 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 456,25 points, soit 1,58 %.

«Je pense que la Fed devrait continuer à faire preuve de prudence à l’avenir. On n’a pas l’impression d’être entrés dans le type de cycle de hausse des taux que nous avons connu en 2022 et 2023 », a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

La Fed a toutefois averti que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires dans les mois à venir pour maîtriser les pressions sur les prix. L’incertitude quant au niveau que pourraient finalement atteindre les taux d’intérêt devrait entretenir la volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs estiment à près de 53 % la probabilité d’une nouvelle hausse lors delaprochaine réunion dela banque centrale en octobre, contreenviron 44 % il y a un jour.

« L’histoire montre clairement qu’une fois que la Fed commence à relever ses taux, elle le fait à plusieurs reprises; mais la tendance est moins claire quant à savoir si elle relèvera les taux lors de réunions consécutives ou si elle les maintiendra inchangés lors de certaines réunions intermédiaires », a déclaré M. Zaccarelli.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a également reculé, allégeant quelque peu la pression sur les actions. Des rendements élevés sur les bons du Trésor américain sans risque réduisent généralement l'attrait des actions.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de plus de 3 % à 102,28 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 sont passéssous la barre des 100 dollars.

Les investisseurs ont également suivi de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient . L’extension du conflit au Yémen a compromis les voies maritimes traversant la mer Rouge, venant s’ajouter aux perturbations affectant l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole brut et les pressions inflationnistes.

Les actions des entreprises de néocloud ont progressé en pré-ouverture, Nebius NBIS.O et IREN IREN.O affichant respectivement une hausse d’environ 10 % et 6 %.

CoreWeave CRWV.O a inversé la tendance et affichait en fin de séance une baisse de plus de 3 % après avoir annoncé son intention de lever des fonds par le biais d'émissions d'actions et d'obligations convertibles.

Fluence Energy FLNC.O a chuté de plus de 22 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026.