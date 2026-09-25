Wall Street devrait ouvrir en hausse, l'engouement pour l'IA atténuant les inquiétudes liées à la hausse des cours du pétrole et des rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de l'analyste: Jamie Cox au paragraphe 6 au lieu de Jamie Harris)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,27%, S&P +0,27%, Nasdaq +0,46%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la hausse avant l'ouverture

* Akamai Technologies s'envole grâce à un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic

* Comcast recule après la révision à la baisse de sa note par KeyBanc

* Meta avoisine les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à une remontée de cinq semaines

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, l'optimisme lié à l'intelligence artificielle compensant les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole et la hausse des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près les chances d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , Marvell MRVL.O et Cerebras

CBRS.O , ont progressé de plus de 1% chacune, menant la hausse avant l'ouverture. Les méga-capitalisations Tesla TSLA.O , Nvidia NVDA.O et SpaceX SPCX.O ont également légèrement progressé.

Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 12% après la conclusion d’un accord de 11,6 milliards de dollars portant sur des services cloud avec Anthropic, leader de l’IA.

L’optimisme lié à l’IA a été alimenté cette semaine par l’engouement des jeunes consommateurs pour l’application Muse de Meta META.O et son appareil intégré, Charm .

L’action Meta s’apprêtait à enregistrer une cinquième semaine consécutive de hausse — sa plus forte progression sur cinq semaines depuis fin janvier 2023 —, plaçant le géant des réseaux sociaux à moins de 1% de la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre a reculé de 1% en pré-ouverture.

“Les sommes injectées dans l’économie grâce aux investissements dans l’IA sont tout simplement colossales, et nous n’avons même pas encore vu les retombées en termes de productivité,” a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group. “Le marché en tient un peu compte dans ses valorisations, et c’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment assister à une forte correction.”

À 8h39 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 140 points, soit 0,27%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 21,25 points, soit 0,27%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 142,25 points, soit 0,46%.

Le secteur des services de communication .SPLRCL , qui comprend Meta, et celui de la technologie .SPLRCT ont enregistré les meilleures performances hebdomadaires parmi les secteurs de l’indice S&P 500 .SPX . L’indice de référence et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.

Un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive du conflit, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington, a contribué à soutenir le moral des marchés.

Cet optimisme a toutefois été tempéré par les craintes inflationnistes alimentées par la persistance des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi que par la montée en flèche de la dette publique. Les cours du Brent LCOc1 se maintenaient au-dessus de 100 dollars le baril et le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 5,1%.

Témoignant d’une économie plus solide que prévu, les commandes de biens durables sont restées stables en août, alors que les économistes tablaient sur une baisse de 0,4%.

Les opérateurs estiment désormais à 69% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50% en début de semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les décideurs politiques, notamment le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, devraient réitérer leur position restrictive en matière de politique monétaire lors de leurs interventions prévues plus tard dans la journée.

Le sommet américano-chinois, qui a été suivi de près , n’a donné aucun signe d’avancée majeure entre les deux superpuissances, si ce n’est la prolongation de leur trêve commerciale jusqu’au 10 janvier.

Parmi les autres titres en vue, People PPLI.O a bondi de 10% après la publication d’un article indiquant que MGM Resorts International MGM.N était en pourparlers concernant une offre d’achat sur la société de services en ligne. Comcast

CMCSA.O a reculé de 2,1% après que KeyBanc a abaissé la note de la société de médias et de télécommunications à “sous-pondérer”.