 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; le secteur de la santé sous les feux de l'actualité
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bristol Myers Squibb en hausse après l'annonce de discussions en vue d'une fusion

* SpaceX et AMD figurent parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine

* Selon Reuters, Williams, de la Fed, s'attend à un ralentissement de l'inflation

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +1,12 %, S&P +0,55 %, Nasdaq +0,16 %

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Lesprincipauxindices boursiers américains devaient ouvrir en hausse lundi, les signes d’apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant fait baisser les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d’entreprises et en données économiques.

Les traders ont également pris en compte une éventuelle consolidation dans le secteur de la santé après la publication d’un article indiquant que Bristol Myers Squibb BMY.N et AstraZeneca AZN.L avaient engagé des discussions préliminaires en vue d’une fusion . Un accord pourrait donner naissance à l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’une valeur de près de 400 milliards de dollars.

L'action de la société américaine a progressé de 4,1 % en pré-ouverture, tandis que celle de son concurrent britannique reculait de 6,3 %.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec l’Iran en vue de la réouverture du détroit d’Ormuz auraient lieu dans le courant de la journée de lundi. L’Iran a toutefois démenti ces propos.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 6,6 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d’intérêt à court terme, a reculé de 5,4 points de base. La hausse des coûts énergétiques depuis le début du conflit a alimenté les inquiétudes quant à ses répercussions sur l’économie mondiale.

Après que les résultats d’Amazon AMZN.O et de Microsoft

MSFT.O publiés la semaine dernière ont apaisé certaines inquiétudes quant à l’absence de preuves que les dépenses élevées en IA portent leurs fruits, les investisseurs seront attentifs aux performances des autres grands noms.

« L’augmentation de la dette publique, la hausse des émissions obligataires et la persistance de l’inflation ont toutes contribué à un renchérissement du coût du capital, faisant des bénéfices le principal moteur des rendements. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

SpaceX SPCX.O publiera mardi ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse, et ses dépenses en IA ainsi que les bénéfices tirés de son réseau de communications par satellite Starlink feront l’objet d’une attention particulière. Son action, qui s’échange depuis près de trois semaines en dessous de son prix d’introduction de 135 dollars, a reculé de 1,4 %.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O , ainsi que les sociétés de stockage de données SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

Palantir a progressé de 2,9 %, tandis qu’AMD a reculé de 2,3 %; SanDisk et Western Digital ont chacune perdu plus de 3 %, tandis que les valeurs logicielles du Dow, telles que Salesforce

CRM.N et Microsoft MSFT.O , ont progressé respectivement de 3 % et 2 %.

Micron MU.O a perdu 3,9 % après que Reuters a rapporté que son concurrent chinois CXMT 688825.SS envisageait la construction d’une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et menait des négociations de financement avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales.

À 8 h 38 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 589 points, soit 1,12 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 41 points, soit 0,55 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 46,75 points, soit 0,16 %.

Wall Street a connu un mois de juillet difficile, plombé par les inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’intelligence artificielle, les futures hausses des taux d’intérêt et un conflit qui fait rage au Moyen-Orient.

Ajoutant à l’incertitude, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué l’idée de réduire la fréquence des réunions de fixation des taux, selon un article — conformément à son projet de réduire les indications de la Fed sur les taux.

Le président de la Fed de New York, John Williams, s’est dit optimiste quant à un apaisement progressif des pressions inflationnistes, a rapporté Reuters. Les opérateurs tablent sur une probabilité de 62,7 % que la banque centrale relève ses taux d’intérêt en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a chuté de 3,9 % après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, tandis que Tyson Foods TSN.N a reculé de 2,5 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

La semaine s'annonce également riche en publications sur le marché du travail, notamment les chiffres officiels de l'emploi non agricole attendus vendredi. Une enquête sur l'activité des entreprises, prévue plus tard dans la journée, devrait donner aux marchés une image plus claire de la santé du secteur manufacturier au mois de juillet.

Les opérateurs ont également suivi de près l’intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur les marchés des changes visant à enrayer la chute du yen JPY= .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMAZON.COM
284,5657 USD NASDAQ +4,78%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
468,4450 USD NASDAQ -1,62%
ASTRAZENECA
11 599,000 GBX LSE -8,18%
BRISTOL-MYERSSQU
64,650 USD NYSE -1,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 176,12 Pts Index Ex +1,32%
MARRIOTT INTL RG-A
350,4050 USD NASDAQ -6,01%
MICRON TECHNOLOGY
790,3900 USD NASDAQ -3,97%
MICROSOFT
490,5700 USD NASDAQ +5,56%
NASDAQ Composite
25 677,74 Pts Index Ex +1,20%
PALANTIR TECHNOLOGIES
126,6150 USD NASDAQ +2,89%
Pétrole Brent
83,21 USD Ice Europ -6,98%
S&P 500
7 559,75 Pts CBOE +0,94%
S&P 500 INDEX
7 559,54 Pts CBOE +0,93%
SALESFORCE
193,160 USD NYSE +4,90%
SANDISK
1 205,1150 USD NASDAQ -0,80%
SPACEX
109,1650 USD NASDAQ +0,73%
TYSON FOODS -A-
57,760 USD NYSE -0,26%
USA BENCHMARK 2A
4,309 Rates +0,24%
USD/JPY SPOT
156,4725 Six - Forex 1 -0,67%
WESTERN DIGITAL
514,9000 USD NASDAQ -5,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la chute du pétrole
    information fournie par AFP 03.08.2026 16:14 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, entamant une semaine chargée en données économiques par une bonne nouvelle sur le front du pétrole, Donald Trump ayant annoncé une reprise des pourparlers avec l'Iran. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones avançait de 1,34%, ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 03.08.2026 15:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La Minute Bourse : l’indice DAX, made in Germany
    La Minute Bourse : l’indice DAX, made in Germany
    information fournie par SG Bourse 03.08.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo on vous parle ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État et de la Simplification, Jean-Vincent Place, le 21 février 2017, à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Jacques DEMARTHON )
    L'ex-secrétaire d'Etat écologiste, Jean-Vincent Placé, jugé fin octobre pour agressions sexuelles
    information fournie par AFP 03.08.2026 15:08 

    L'ex-secrétaire d'Etat écologiste, Jean-Vincent Placé, déjà condamné pour harcèlement sexuel, sera jugé à Paris le 29 octobre pour des agressions sexuelles qu'il conteste sur deux femmes, a appris l'AFP lundi auprès du parquet. Un juge d'instruction parisien a ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 634,8 +1,47%
HAFFNER ENERGY
0,403 +24,00%
Pétrole Brent
83,32 -6,85%
BIOPHYTIS
0,033 +415,62%
2CRSI
24,8 -3,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank