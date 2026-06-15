Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à l'optimisme suscité par l'accord sur l'Iran et à la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,9 %, S&P 500 +1,23 %, Nasdaq +2,07 %

* Paramount en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

* Fox recule après l'accord de 22 milliards de dollars pour Roku

* L'indice de volatilité CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi après que Washington et Téhéran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut.

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas des questions clés telles que le programme nucléaire iranien et le conflit entre Israëlet le Liban . Le pacte devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les prix du brut ont chuté de plus de 5 % à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars , profitant aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux fluctuations de l'énergie , et pénalisant les valeurs énergétiques.

United Airlines UAL.O a progressé de 4,5 %, tandis que Delta Air Lines DAL.O et American Airlines AAL.O ont chacune gagné 4 % en pré-ouverture. Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp

CCL.N ont chacune progressé de 4 %.

Les actions des géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ontchacunereculé de 3 %. “L'espoir est qu'avec une certaine accalmie de l'inflation... à un moment donné, la Réserve fédérale puisse être en mesure de baisser ses taux d'intérêt”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth. “Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense que cela aide. On le voit se refléter dans les rendements des bons du Trésor, ce qui crée un environnement bien plus favorable pour les actions à l'avenir.”

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a glissé à 16,65, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Il avait atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les marchés ont connu une certaine volatilité, les valeurs liées à l'IA ayant été mises à rude épreuve après une forte hausse qui avait propulsé les trois indices à des niveaux records. Les analystes ont attribué cette vague de ventes à la sensibilité du secteur technologique à la hausse des taux d'intérêt et à un éventuel positionnement en vue de l'introduction en bourse de SpaceX.

Les données sur l'inflation de la semaine dernièreont montré que la hausse des coûts de l'énergie se répercutait sur l'inflation des prix à la consommation en mai, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Réserve fédérale américaine lors desa réunionde politique monétaire , prévue plus tard cette semaine, qui sera la première du président Kevin Warsh depuis sa prise de fonction.

Une reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient pourrait faire baisser les prix du brut, offrant un léger répit aux décideurs politiques aux prises avec l'inflation.

Les traders s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais ont revu à la baisse leurs prévisions d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année à 70 %, alors qu'elles étaient pleinement anticipées la semaine précédente, selon les données de LSEG.

À 8 h 24 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 459 points, soit 0,9 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 91,5 points, soit 1,23 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 614 points, soit 2,07 %.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont progressé de 5,4 % après que la société dirigée par Elon Musk a conclu son introduction en bourse spectaculaire avec une valorisation deplus de 2 000 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement des échanges lors de l'introduction historique de SpaceX au Nasdaq, qui a établi un nouveau modèle pourles entreprises et les bourses se préparant aux introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont progressé en pré-ouverture. L' MU.O de Micron a bondi de 8 % après que plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours, tandis que l' NVDA.O de Nvidia a gagné 1,4 %, l' INTC.O d'Intel a progressé de 3,3 % et l' MRVL.O de Marvell Technology a augmenté de 5,1 %.

L'action ParamountSkydance PSKY.O a gagné 4 % après que le ministère américain de la Justicea donné son feu vertà son acquisitionde Warner Bros WBD.O .

Fox FOXA.O a chuté de 13,1 % après que la société a annoncé son intention d'acheter Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). La plateforme de streaming a progressé de 1,7 %.