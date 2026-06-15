De 36.000 à 1,2 million d'euros de patrimoine : l'écart colossal entre les retraités européens

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/06/2026 à 15:46

Selon une étude, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros à l'échelle européenne. (Wir_sind_klein / Pixabay)

Combien de patrimoine possèdent les seniors européens ? La réponse varie fortement selon les pays, d'après un baromètre de la Banque centrale européenne relayé par Euronews . Les écarts sont considérables : le patrimoine net médian des retraités s'élève à seulement 36.300 euros en Lettonie, contre 1,22 million d'euros au Luxembourg. À l'échelle européenne, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros.

La France se classe au cinquième rang avec un patrimoine médian de 232.800 euros, juste devant l'Allemagne (232.100 euros) et l'Espagne (200.800 euros). L'Italie, pourtant l'une des grandes puissances européennes, est à la traîne avec un patrimoine médian de 168.000 euros. Sous la moyenne européenne figurent également la Slovénie (138.200 euros), la Grèce (104.300 euros), la Tchéquie (102.900 euros) et la Slovaquie (100.800 euros).

Quid des 75 ans et plus ?

Plus surprenant, les Pays-Bas, pourtant souvent cités en exemple pour la qualité de leur système de retraite, se situent eux aussi nettement sous la moyenne européenne (134.400 euros). Tout en bas du classement, avec un patrimoine net médian inférieur à 100.000 euros, figurent la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Estonie, la Croatie, et le Portugal.

L'étude s'est également intéressée aux ménages âgés de 75 ans et plus dans la zone euro. Elle montre que cette tranche d'âge dispose généralement d'un patrimoine inférieur à celui des 65-74 ans. En moyenne, un écart de 22 % est observé entre les deux générations. Cette tendance se retrouve dans la quasi-totalité des pays étudiés, à l'exception du Luxembourg et de la Belgique. La France présente toutefois un écart plus limité, de l'ordre de 14 %.

Comment expliquer ces écarts ?

Les différences de patrimoine entre retraités s'expliquent par plusieurs facteurs. Le niveau de revenu joue évidemment un rôle, tout comme la composition des ménages, le taux de propriétaires ou encore le niveau d'endettement nécessaire pour accéder à la propriété. Selon les auteurs du rapport, le prix de l'immobilier est de fait fortement corrélé au niveau du patrimoine observé.

Pour le professeur Fabian Pfeffer, de l'université LMU de Munich et directeur fondateur du Munich International Stone Center for Inequality Research, ces écarts ne s'expliquent donc pas uniquement par la capacité à épargner. « Elles reflètent l’interaction de long terme entre les marchés du logement, les États-providence, les systèmes de retraite, les institutions de crédit, les transferts familiaux et les trajectoires historiques d’accès à la propriété » , assure-t-il.