Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à l'IA ; AMD grimpe
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,21%, S&P 500 0,41%, Nasdaq 0,93%

*

AMD s'envole après l'accord sur OpenAI

*

Tesla en hausse après avoir annoncé un événement mardi

*

Critical Metals bondit sur une participation potentielle à Washington

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse lundi, s'appuyant sur les gains de la semaine dernière, alors que l 'accord de fourniture de puces d'AMD avec OpenAI est devenu le dernier d'une série d'accords sur l'intelligence artificielle et a compensé les inquiétudes concernant une fermeture prolongée du gouvernement fédéral .

La hausse des actions s'est poursuivie malgré des prévisions prudentes et des mises en garde contre des valorisations élevées, en particulier dans le secteur des technologies, soulignant l'ampleur de l'enthousiasme des investisseurs à l'égard de l'IA.

"Les montants liés à ces partenariats et à la mise en place de l'infrastructure pour soutenir l'IA deviennent vraiment stupéfiants", a déclaré Leah Bennett, responsable de la stratégie d'investissement chez Concurrent Asset Management.

AMD a été le dernier catalyseur en date, son accord OpenAI

ayant fait grimper les actions du fabricant de puces

AMD.O de 33,2 % avant la mise sur le marché.

À 08:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 101 points, soit 0,21%, le S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 28 points, soit 0,41%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 232 points, soit 0,93%.

Ces gains ont été réalisés malgré la fermeture du gouvernement qui en est à son sixième jour consécutif.

Alors que l'impasse à Washington a retardé la publication du rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, une série d'indicateurs alternatifs la semaine dernière ont indiqué une embauche tiède, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

Goldman Sachs s'attend à ce que la date de paiement des salaires des militaires, le 15 octobre, fasse pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse. Si le shutdown se prolonge au-delà de cette date, environ 1,3 million de militaires en uniforme ne seront pas payés, selon la maison de courtage.

Toutefois, même si un accord est conclu, le calendrier de publication des données retardées reste incertain, ce qui augmente la probabilité que la Fed opère avec une visibilité limitée sur l'économie lors de sa prochaine réunion.

Selon les analystes, la saison des bénéfices du troisième trimestre, qui débutera la semaine prochaine , sera le véritable test de la reprise. D'ici la fin du mois d'octobre, 68 % des entreprises représentant 72 % de la capitalisation boursière auront publié leurs résultats, selon Goldman.

"Bien que la fermeture du gouvernement soit actuellement au centre des préoccupations, les bénéfices et la Fed occuperont bientôt le devant de la scène. Malgré tout le bruit qu'il y a, ces éléments fondamentaux sont des catalyseurs clés pour les investisseurs", a déclaré Bret Kenwell, analyste d'investissement américain chez eToro.

Parmi les actions, les rivaux d'AMD, Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , ont chuté de 0,8 % et 0,5 %, respectivement.

Les valeurs cryptographiques ont progressé avec le bitcoin

BTC= proche de ses plus hauts niveaux historiques. Coinbase Global COIN.O a augmenté de 2,5%, Riot Platforms RIOT.O a bondi de 5,1% tandis que MARA Holdings MARA.O a grimpé de 3,5%.

Tesla TSLA.O a augmenté de 2,3 % après que le fabricant de véhicules électriques a annoncé un événement prévu pour mardi sur la plateforme de médias sociaux X au cours du week-end.

Critical Metals CRML.O a grimpé de 63,3% après que Reuters a rapporté que l'administration du président Donald Trump discute d'une prise de participation dans la société minière en phase de développement.

Comerica CMA.N a gagné 12,9% après que Fifth Third

FITB.O a déclaré qu'elle achèterait la société dans le cadre d'une transaction évaluée à 10,9 milliards de dollars. Les actions de Fifth Third ont baissé de 2%.

Véhicules électriques

