Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à de solides résultats liés à l'IA et aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 1,22 %, le S&P en hausse de 0,34 %, le Nasdaq en hausse de 1,1 %

* Le Dow devrait atteindre un nouveau record à l'ouverture

* Palantir en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Caterpillar progresse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse mardi, les prévisions optimistes de Caterpillar et Palantir ayant rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l’intelligence artificielle, tandis que les espoirs d’un accord imminent pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole brut.

L'indice de référence S&P 500 .SPX n'est plus qu'à environ 21 points de son premier plus haut historique depuis juin, tandis que l'indice des valeurs vedettes Dow .DJI s'apprêtait à atteindre un nouveau record historique à l'ouverture.

Palantir Technologies PLTR.O a progresséde 16 % en pré-ouverture après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel ,tandis que le fabricant de pucesOn Semiconductor ON.O a gagné 7,6 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Caterpillar CAT.N , considéré comme un indicateur de l’économie industrielle mondiale, a progressé de 7,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, bénéficiant du développement des centres de données dédiés à l’IA qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’énergie et de construction.

Les investisseurs ont scruté de près les résultats des entreprises liées à l’IA au cours de cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars portent leurs fruits. Les solides résultats publiés la semaine dernière par les leaders de l’IA, Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont été un soulagement et ont soutenu la hausse de Wall Street après un mois de juillet mouvementé.

« Les secteurs portés par la dynamique ont souvent tendance à s’emballer dans les deux sens. Mais il est important de ne pas confondre un ralentissement de cette dynamique avec une détérioration des fondamentaux », a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

Sur le plan géopolitique, les cours du brut ont chuté de plus de 2 % à 81,7 dollars le baril après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit se poursuivaient, tandis que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a indiqué qu’un accord avec l’Iran pour la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.

À 8 h 33 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 649 points, soit 1,22 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 26 points, soit 0,34 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 317 points, soit 1,1 %.

Parmi les autres valeurs liées à l’IA , Micron MU.O a gagné 4,6 %, Nvidia NVDA.O a progresséde près de 1,8 % et Marvell MRVL.O a grimpé de 8,2%.

Dans l’ensemble, cette saison des résultats s’est jusqu’à présent avérée meilleure que la moyenne historique. Sur les 304 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5 %.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, publiera son premier rapport financier depuis son introduction en bourse après la clôture des marchés. L’action de la société a progressé de 2,2 %.

Le titre Snap SNAP.N a bondi de 5,9 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, grâce à l’augmentation des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l’intensification des campagnes publicitaires menées par de grands annonceurs en Amérique du Nord.

Les actions des entreprises américaines spécialisées dans la photonique, Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O , ont chacune progressé de 13 % après que Reuters a rapporté que l’administration Trump préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données.

McDonald's MCD.N est resté stable après avoir publié des résultats décevants , tandis que Pfizer PFE.N a progressé de 1 % après avoir annoncé des résultats trimestriels

encourageants .

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur les données économiques. L'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre du ministère du Travail, prévue à 10 h (heure de l'Est), devrait indiquer que l'économie a créé environ 7,4 millions d'emplois en juin, un chiffre inférieur aux 7,6 millions enregistrés le mois précédent.

D'autres rapports sur les commandes industrielles et le commerce extérieur pour le mois de juin, ainsi que les déclarations du président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, pourraient également donner un ENQUÊTEde la santé de l'économie.

Les investisseurs analyseront ces rapports afin d’évaluer également les perspectives en matière de taux d’intérêt, à un moment où le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient maintient les prix du brut à un niveau élevé , tandis que la Réserve fédérale n’a donné que peu d’indications sur sa politique monétaire.

Selon l’outil CME FedWatch , les opérateurs estiment à 63,4 % la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’au moins 25 points de base lors de sa réunion du mois prochain.