CAC 40
8 001,31
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street devrait ouvrir en hausse en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,67%, Nasdaq +1%

*

La Deutsche Bank prévoit que le S&P 500 atteindra 8 000 d'ici à la fin de l'année 2026

*

Bristol Myers progresse après des données positives de phase avancée publiées par ses rivaux

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse lundi, soutenus par les attentes d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale en décembre, tandis que les investisseurs étaient également à l'affût de nouvelles données pour évaluer la prochaine action de la banque centrale.

Les actions ont connu une période de volatilité ce mois-ci, les investisseurs craignant que le boom de l'intelligence artificielle ne se transforme en bulle, tandis que la fermeture prolongée du gouvernement américain a privé Wall Street des données économiques dont elle a besoin pour évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

Les remarques pessimistes de l'influent président de la Fed de New York, John Williams , ont offert un peu de répit sur le front politique la semaine dernière, mais ont également reflété la division des décideurs politiques avant la réunion du FOMC de décembre.

Les investisseurs estiment à 77,9 % les chances que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 42 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Le thème dominant pour l'instant reste l'incertitude. Nous allons rester dans un marché agité jusqu'au 10 décembre, date de la décision de la Fed et des commentaires qui l'accompagnent", a déclaré Lilian Chovin, responsable de l'allocation d'actifs chez Coutts.

À 08:25 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 145 points, soit 0,31%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 43,25 points, soit 0,67%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 242 points, soit 1%.

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE ALORS QUE LA SAISON DES VACANCES DÉMARRE

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production de septembre sont attendues cette semaine, avant le début de la saison des achats de Noël, qui commence jeudi avec la fête de Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Les habitudes de consommation, qui constituent l'épine dorsale de l'économie américaine, seront examinées de près à un moment où de nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements , où les données indiquent une hausse du chômage et où les droits de douane américains ont pesé sur l'humeur .

"Nous allons examiner les dépenses à différents niveaux de richesse pour voir si différents types de consommateurs résistent mieux que d'autres", a déclaré Lilian Chovin.

Le National Retail Federal a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis dépassent pour la première fois 1 000 milliards de dollars . La semaine dernière, Walmart, la plus grande chaîne de magasins des États-Unis, a revu à la hausse ses prévisions annuelles . Les actions de Walmart < WMT.N > étaient en hausse de 0,2 % dans les échanges avant bourse.

Les bénéfices des sociétés orientées vers la consommation, notamment Dick's Sporting Goods DKS.N et Best Buy BBY.N , sont attendus plus tard dans la semaine.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA VALORISATION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES PERSISTENT

Malgré les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare de l'IA, la semaine dernière, les valorisations exagérées du secteur technologique ont perturbé les marchés pendant la majeure partie du mois.

Les principaux indices de Wall Street se dirigent vers des pertes mensuelles en novembre, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC étant en passe de connaître leurs plus fortes baisses depuis que les craintes d'une hausse des droits de douane ont déclenché une chute en mars.

La Deutsche Bank a levé une partie de la morosité, prévoyant que le S&P 500 .SPX atteindrait 8 000 d'ici la fin de 2026, en citant la résistance des bénéfices des entreprises et les gains induits par l'IA - l'appel le plus optimiste parmi les principales maisons de courtage mondiales.

Entre-temps, Bristol-Myers BMY.N a gagné 4,2 % après que son rival européen Bayer BAYGn.DE a dévoilé des données positives de phase avancée pour son médicament cardiovasculaire .

Certains assureurs de santé et opérateurs hospitaliers américains ont gagné après qu'un rapport a indiqué que le plan de santé de Trump pourrait bénéficier de prolongations de subventions pour deux ans.

Centene CNC.N a bondi de 9,7%, Oscar health OSCR.N a augmenté de 22,8% et Unitedhealth UNH.N a gagné 2,7%.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
67,200 USD NYSE -3,80%
BAYER
30,750 EUR XETRA +11,47%
BEST BUY
76,230 USD NYSE -0,30%
BRISTOL-MYERSSQU
47,996 USD NYSE +3,76%
CENTENE
39,305 USD NYSE +7,68%
CIPHER MINING
16,4500 USD NASDAQ +16,25%
CLEANSPARK
10,7200 USD NASDAQ +10,17%
DICK'S SPORT GOO
208,880 USD NYSE +0,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 331,32 Pts Index Ex +0,19%
NASDAQ 100 INDEX
24 638,63 Pts Index Ex +1,65%
NASDAQ Composite
22 657,73 Pts Index Ex +1,73%
NVIDIA
178,6850 USD NASDAQ -0,11%
OSCAR HEALTH RG-A
16,580 USD NYSE +23,00%
S&P 500
6 664,72 Pts CBOE +0,93%
S&P 500 INDEX
6 663,43 Pts CBOE +0,92%
UNITEDHEALTH GRO
317,873 USD NYSE -0,68%
WALMART
105,230 USD NYSE -0,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

