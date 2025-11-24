Plan d'économie: la radio-télévision suisse SSR annonce la suppression de 900 postes

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance.

La SSR gère notamment la Radio Télévision suisse (RTS) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe d'audiovisuel public, qui gère des chaînes dans les quatre langues du pays, notamment la Radio télévision suisse (RTS) en français, a annoncé dans un communiqué qu'il "s'apprêt(ait) à supprimer 900 équivalents temps plein" d'ici 2029 "pour réaliser son objectif d'économie fixé à 270 millions de francs" suisses (environ 290 millions d'euros).

Ces économies sont selon la SSR destinées à faire face à des "défis majeurs" tels que "la décision du Conseil fédéral de réduire progressivement la redevance média" ou le fait que "le public se tourne de plus en plus vers le numérique", entraînant "un profond bouleversement pour les médias, en Suisse comme à l'étranger".

"Nous regrettons ces suppressions. Mais les décisions politiques et le contexte dans lequel évolue notre entreprise ne nous laissent pas d'autre choix. La SSR procédera de manière aussi responsable et socialement acceptable que po0ssible", a relevé la directrice, Susanne Wille, citée dans le communiqué.

En juin 2024, le gouvernement, avait décidé d'abaisser la redevance en deux temps pour la ramener à 300 francs suisses (322 euros) d'ici 2029, estimant que la SSR disposait de moyens suffisants. Elle s'élève actuellement à 335 francs (360 euros).

En mars, la population suisse doit à nouveau se prononcer un projet demandant de réduire encore la redevance à 200 francs (215 euros) alors que le sujet fait régulièrement polémique.

En 2018, un texte qui visait purement et simplement à supprimer le financement de l'audiovisuel public avait été rejeté par près de 72% des votants.

La SSR est la plus grande entreprise de médias audiovisuels de Suisse, avec 7.130 employés et un chiffre d'affaires annuel de 1,56 milliard de francs. le groupe compte 17 stations de radio et sept chaînes TV ainsi que plusieurs sites web.