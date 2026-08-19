Wall Street devrait ouvrir en hausse après la publication des résultats des enseignes de distribution ; Moderna s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,45%, S&P 500 +0,31%, Nasdaq +0,28%

* Moderna bondit après que son vaccin contre le mélanome a atteint ses objectifs cliniques

* Lowe's recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

(Le point avant l’ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi, après une vague de ventes menée par le secteur technologique lors de la séance précédente ,alors que les investisseurs évaluaient les derniers résultats des détaillants. Dans le même temps, l'action Moderna a grimpé en flèche à la suite des résultats positifs des essais cliniques de son vaccin.

L'action Moderna MRNA.O a bondi de plus de 94% dans les échanges avant l'ouverture, après que des résultats intermédiaires ont montré que son vaccin, associé au Keytruda de Merck MRK.N , avait atteint ses deux objectifs principaux lors d'un essai clinique de phase avancée. Merck a bondi de 6,6%.

Les autres sociétés biotechnologiques ont également progressé: Novavax NVAX.O a gagné 5,8%, tandis que les actions de BioNTech BNTX.O cotées aux États-Unis ont bondi de 15,7%.

De son côté, Target TGT.N a légèrement progressé de 0,5% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , ses efforts de redressement portant leurs fruits.

Lowe's LOW.N a reculé de 2,3% après avoir annoncé qu'elle ne prévoyait désormais aucune croissance de son chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, les consommateurs restant prudents en matière de dépenses discrétionnaires.

“Peut-être que les investisseurs attendaient un peu plus de leur part. Le contexte n’est pas des plus favorables pour le commerce de détail, mais on n’achète pas nécessairement ces actions pour le moment présent. On les achète dans l’espoir d’une évolution positive à l’avenir”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Walmart WMT.O , figure de proue du secteur de la grande distribution, doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

À 8h43 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 progressaient de 241 points, soit 0,45%, ceux sur le S&P 500

EScv1 gagnaient 24 points, soit 0,31%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 84 points, soit 0,28%.

Les rendementsdes obligations d'État mondiales ont atteintmardi leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies , alors que les inquiétudes liées à l'explosion de la dette publique et à la situation géopolitique ont malmené le marché obligataire, compliquant ainsi l'orientation de la politique monétaire.

Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’est stabilisé à 5,197%, se maintenant près de son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

“Une guerre prolongée signifie une pression sur l’inflation via les prix de l’énergie, à un moment où les perspectives de politique monétaire de la Fed et sa fonction de réaction face à l’inflation ne sont plus évidentes”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

“Il faudra bien que quelque chose change: soit les rendements baisseront – si les tensions au Moyen-Orient s’apaisent, par exemple –, soit les valorisations boursières se réajusteront.”

Des poids lourds tels que Nvidia NVDA.O ont enregistré de fortes baisses, tandis que les actions des semi-conducteurs, qui avaient connu une formidable progression cette année grâce aux espoirs d’une demande insatiable en matière d’IA, ont également connu des fluctuations brutales mardi.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’aucune négociations n’était en cours avec l’Iran et a insisté sur le fait que le détroit d’Ormuz était ouvert, contredisant ainsi l’affirmation de l’Iran selon laquelle le détroit restait fermé à la navigation.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,2%, atteignant leur plus haut niveau en trois semaines.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié plus tard dans la journée, sera décortiqué afin de mieux cerner les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent actuellement au moins une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed d’ici fin 2026. Les probabilités d’une hausse dès septembre ont toutefois considérablement diminué à la suite des données modérées sur l’inflation publiées la semaine dernière.

Les résultats solides de plusieurs secteurs, notamment de certains géants de l’IA, ont propulsé l’indice S&P 500 .SPX et le Dow .DJI à des niveaux records en début de mois, mais des doutes persistent quant à la capacité des dépenses massives consacrées à l’IA à produire des résultats tangibles à court terme.

Du côté des autres titres, Marvell MRVL.O a progressé de 12,8% après que le fabricant de puces a accordé à Google

GOOGL.O une option d’achat d’une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards de dollars.

Estée Lauder EL.N a bondide 13,8% après que le fabricant de cosmétiques a annoncé des prévisions de bénéfice annuel supérieures aux estimations de Wall Street.