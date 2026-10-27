Wall Street devrait ouvrir en hausse alors que le prix du pétrole recule à la veille de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,35 %, S&P +0,38 %, Nasdaq +0,53 %

* Whirlpool recule après avoir annoncé une perte au troisième trimestre

* Royal Caribbean progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* Décision de la Fed sur les taux d'intérêt attendue mercredi

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, la baisse des cours du pétrole ayant favorisé l'appétit pour le risque à l'approche d'une série de résultats d'entreprises clés et de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi après une hausse le mois dernier, même si les marchés anticipent au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés dans un contexte de conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent LCOc1 a reculé pour la deuxième séance consécutive dans un contexte de forte volatilité, tout en se maintenant près de son plus haut niveau depuis fin avril.

À 8 h 21 (heure de l’Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 186 points, soit 0,35 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 29 points, soit 0,38 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 s’appréciaient de 155 points, soit 0,53 %.

L'action Coca-Cola KO.N a légèrement progressé de 0,1 % en pré-ouverture après que le géant des boissons a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel . PayPal PYPL.O a gagné 1,4 % après que la société de paiement a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté .

Les hyperscalers Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine. Ces derniers seront analysés afin de déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par une croissance.

Jane Gibbons, stratège en actions chez Jefferies, a indiqué dans une note que la croissance des titres du « Magnificent 7 » pourrait être inférieure à celle du reste de l’indice S&P 500. La société de courtage prévoit une croissance des bénéfices de 21 % pour ce groupe des plus grandes valeurs technologiques américaines, contre 32 % pour le reste de l’indice de référence.

Les actions des méga-capitalisations et des valeurs de croissance ont affiché des performances mitigées. L'action Tesla

TSLA.O a grimpé de plus de 1 %, poursuivant ainsi sa progression de plus de 5 % enregistrée lors de la séance précédente.

Meta META.O a légèrement reculé de 0,4 % après que la société a porté à 97,5 milliards de dollars l'opération de sa levée de fonds en actions, la plus importante de son histoire, afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA. Cette initiative a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia

NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O .

Ce projet intervient alors que les inquiétudes croissantes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, face à la hausse des coûts d’emprunt, ont pesé sur les échanges liés à l’IA ce mois-ci.

Le sentiment s’est quelque peu amélioré lors de la séance précédente après que le laboratoire d’IA Anthropic a révélé son dossier d’introduction en bourse , franchissant ainsi une étape importante vers une cotation susceptible de battre des records, même s’il a également fait état de pertes importantes et de problèmes de sécurité.

Cette annonce avait contribué à redresser les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX après plusieurs semaines difficiles, tout comme celles d’autres bénéficiaires de l’IA, tels que les fabricants de produits photoniques et les « néoclouds ».

"Si nous constatons des surprises positives et des révisions à la hausse des prévisions de bénéfices pour l’une de ces valeurs liées à l’IA qui publient leurs résultats d’ici à l’introduction en bourse d’Anthropic, je pense que cela créera un environnement très favorable pour ces entreprises", a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

L'action Royal Caribbean RCL.N a progressé de 6 % après que l’opérateur de croisières a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année , tandis que l'action Whirlpool WHR.N a chuté de 5,9 % après que le fabricant d’appareils électroménagers a annoncé une perte au troisième trimestre et n’a pas répondu aux attentes en matière de chiffre d’affaires.

Les investisseurs se tournent également vers les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.