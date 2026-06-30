Wall Street devrait ouvrir en baisse lors de la dernière séance d'un trimestre solide

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,11 %, S&P 500 -0,06 %, Nasdaq -0,07 %

* Le titre Concentrix recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

* AeroVironment s'envole après une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en légère baisse en cette dernière journée de cotation d'un trimestre au cours duquel les actions ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis des années.

Une série de données économiques, notamment le rapport JOLTS sur les offres d'emploi et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, sera au centre de l'attention plus tard dans la journée de mardi.

Les actions ont bien résisté malgré un contexte géopolitique tendu, un choc des prix du pétrole et des inquiétudes concernant les dépenses liées à l'intelligence artificielle.

L'indice S&P 500 .SPX et l'indice Nasdaq Composite .IXIC s'apprêtaient à enregistrer leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI s'apprêtait à afficher sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

“Les investisseurs ne voient pas la fin de cette tendance haussière. Chaque fois qu’il y a un léger mouvement de vente, on semble se retrouver dans une situation où cela donne un nouvel élan à l’achat”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

La récente faiblesse a toutefois mis le S&P 500 et le Nasdaq Composite en passe de voir leur série de hausses de deux mois s’interrompre en juin. Le Dow Jones, quant à lui, s’en est mieux sorti et s’apprête à enregistrer un troisième mois consécutif de hausses.

Certains analystes placent leurs espoirs dans la prochaine saison des résultats pour relancer les actions, en particulier après la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs des semi-conducteurs et du secteur technologique.

“Le secteur technologique traverse une période de morosité en ce mois de juin, mais la tendance pourrait facilement s’inverser à l’approche de la saison des résultats”, a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

D’autres préviennent que toute hausse significative au second semestre nécessitera une avancée décisive dans les négociations visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran .

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026. Ils suivront de près les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence économique très médiatisée qui se tiendra mardi au Portugal.

À 8 h 39 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 58 points, soit 0,11 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 4,5 points, soit 0,06 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 baissaient de 21,75 points, soit 0,07 %.

En pré-ouverture, l’action Concentrix CNXC.O a chuté de 24 % après que cette société spécialisée dans l’expérience client a revu à la baisse ses prévisions concernant son chiffre d’affaires annuel et son bénéfice ajusté.

AeroVironment AVAV.O a bondi de 30,4 %, suite à une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel .

Les actions de Morgan Stanley MS.N et de Goldman Sachs

GS.N ont reculé respectivement de 1,7 % et 0,9 %, après que la société de courtage Oppenheimer a abaissé la note des grandes banques d’investissement de Wall Street, recommandant aux investisseurs de réorienter leurs capitaux vers des gestionnaires d’actifs alternatifs.