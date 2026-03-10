Wall Street devrait ouvrir en baisse, les investisseurs surveillant les tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Futures en baisse: Dow 0,26%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,08%

* Les titres du secteur du voyage baissent après les commentaires de Hegseth et de Caine

* Hewlett Packard dévoile des prévisions de revenus trimestriels élevés

* Bunge progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street ont abandonné leurs gains initiaux et ont glissé mardi, à la suite de commentaires de responsables américains qui ont suggéré une escalade des hostilités au Moyen-Orient, un jour après que le président Donald Trump ait fait allusion à une fin rapide de la guerre.

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré que mardi serait le jour le plus intense des frappes contre l'Iran, tandis que le général américain Dan Caine a déclaré que des frappes étaient en cours contre les navires iraniens poseurs de mines.

Les titres du secteur du voyage ont baissé à la suite des derniers commentaires, United Airlines UAL.O et Delta DAL.O perdant environ 1% chacun dans les échanges avant bourse, tandis que les compagnies de croisière Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté de 1,8% chacune.

Les investisseurs avaient espéré une désescalade rapide après que M. Trump a déclaré lundi que le conflit américano-israélien avec l'Iran pourrait être proche d'une fin, plus tôt que le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait annoncé. Les prix du brut et du gaz naturel se sont également éloignés de la barre inquiétante des 120 dollars le baril.

L'Iran, , a toutefois déclaré qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région, ce qui a incité M. Trump à menacer d'intensifier les représailles militaires.

Le marché essaie de déterminer "s'il s'agit d'une guerre prolongée et c'est pourquoi le marché est en dents de scie", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital, ajoutant que les contraintes sur l'approvisionnement en énergie seraient probablement un facteur à court terme.

La hausse des prix du brut depuis le début du conflit a ravivé les craintes que l'économie américaine ne sombre dans la stagflation et ne complique le travail de la Réserve fédérale, les données suggérant également que le marché de l'emploi s'affaiblit.

Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont intégré une baisse potentielle des taux de 25 points de base vers le mois de septembre.

À 08:49 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 123 points, soit 0,26%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 15 points, soit 0,22%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 20,25 points, soit 0,08%.

Les marchés mondiaux, y compris les actions en Asie et en Europe, se sont redressés, tandis que la jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité du CBOE .VIX est brièvement devenu positif. Il était en dernier lieu en baisse de 0,32 point à 25,18.

Deux rapports sur l'inflation attendus plus tard dans la semaine seront examinés de près pour savoir comment l'inflation s'est comportée avant le conflit au Moyen-Orient, bien qu'il soit peu probable qu'elle reflète la récente flambée des coûts de l'énergie et du transport maritime.

Les pertes globales à Wall Street, depuis le début de la guerre, ont été contenues, les valeurs technologiques .SPLRCT ayant rebondi, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 .SPX ce mois-ci, avec un gain de 1,4 %.

Les fabricants de puces ont progressé mardi, SanDisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O gagnant environ 1% chacun.

Bunge BG.N a gagné 4,6 % après que la société agroalimentaire ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses bénéfices augmentent pour atteindre au moins 15 dollars par action d'ici 2030 et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 3 milliards de dollars.

Hewlett Packard Enterprise < HPE.N > a prévu un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux estimations. Les actions du fabricant d'équipements de réseau ont abandonné leurs gains et étaient en dernier lieu en baisse de 1,7 %.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N , attendus plus tard dans la journée, et scruteront tout signe de dépenses en IA alimentées par la dette. Les actions de la société ont augmenté de 1,2 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont augmenté de 2,3 % et Coinbase COIN.O a grimpé de 1,8 %, suivant une hausse de 2,2 % du bitcoin BTC= .