Wall Street devrait ouvrir en baisse, les chiffres élevés de l'inflation alimentant les anticipations de hausse des taux

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,20 %, S&P 500 -0,31 %, Nasdaq -0,61 %

* L'inflation américaine a augmenté plus que prévu en septembre

* Bank of America recule après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au troisième trimestre

* Liquidia s'envole après avoir réglé ses litiges avec United Therapeutics

(Le point après la publication des chiffres de l'inflation)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi après la publication d'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu, qui a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, tandis que les investisseurs analysaient les résultats financiers d'autres grandes banques.

Un rapport du ministère du Travail a montré que l’indice des prix à la consommation avait progressé de 3,7 % en glissement annuel le mois dernier, dépassant les estimations de 3,6 % établies par les économistes interrogés par Reuters. Il a augmenté de 0,6 % en glissement mensuel, conformément auxprévisions.

Les opérateursont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en octobre, estimant désormais à 46 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point, contre 21,6 % avant la publication de ces chiffres, selon les données compilées par LSEG.

«Cela augmente certainement les chances que la Fed relève ses taux lors de la réunion d’octobre, mais je pense qu’elle ne le fera pas, car nous n’avons jamais connu deux hausses de taux dans les deux mois précédant les élections de mi-mandat», a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Toutefois, M. Stovall a précisé que la Fed avait laissé entendre qu’elle adopterait une position restrictive, de sorte que ces données renforçaient la probabilité d’une hausse en décembre.

Les marchés ont également analysé une nouvelle série de résultats bancaires. Bank of America BAC.N a reculé de 7,3 % en pré-ouverture après que le bénéfice de l’établissement a chuté au troisième trimestre, celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires, tandis que Morgan Stanley MS.N a perdu 2,2 % malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

Le gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N a progressé de 2,2 % après avoir annoncé une forte hausse de ses bénéfices au troisième trimestre , grâce à la hausse des commissions liées à la gestion des fonds de ses clients.

Des banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont publié lundi des résultats mitigés , ce qui suggère que l’essor des opérations de fusion-acquisition et de transactions, qui avait alimenté des bénéfices records au premier semestre, pourrait ralentir, les dirigeants soulignant que la chute du marché obligataire pesait sur l’activité.

À 8 h 48 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 103 points, soit 0,2 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 24,5 points, soit 0,31 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 186,5 points, soit 0,61 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont aggravé leurs pertes après la publication de ces données. Elles ont été sous pression cette semaine après que des rapports ont fait état de progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT 688825.SS , ce qui a alimenté les craintes d’une concurrence croissante.

Les actions d’Intel INTC.O et de Micron MU.O ont chuté respectivement de 2,3 % et 1,6 %, tandis que celles de Nvidia

NVDA.O ont reculé de 1 %.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont tout de même progressé: Alphabet GOOGL.O a gagné 0,9 %, tandis que Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont légèrement progressé.

La Fed a le temps d’attendre et d’observer comment les marchés et l’économie évoluent après sa hausse des taux de septembre avant de décider s’il convient de prendre d’autres mesures, a déclaré Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision.

Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que le rapport « Beige Book » de la Fed sur la situation économique régionale sont également attendus en fin de journée.

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mercredi, le Brent se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril après que deux navires ont été touchés dans le détroit d’Ormuz et que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires. O/R

Parmi les valeurs qui ont particulièrement fait parler d’elles, le titre Liquidia LQDA.O a bondide 37,6 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir réglé les six litiges en cours avec United Therapeutics UTHR.O , garantissant ainsi un accès ininterrompu à Yutrepia, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints d’une forme d’hypertension pulmonaire.