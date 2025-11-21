Wall Street devrait ouvrir en baisse, les actions mondiales devraient connaître une chute hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions européennes chutent après la baisse de Wall Street

Le marché est divisé sur l'interprétation des chiffres de l'emploi américain

Le Japon donne un signal verbal fort concernant son intervention sur le marché des changes

(Mises à jour tout au long des échanges européens, ajout des contrats à terme de Wall Street au paragraphe 6, du rouble au paragraphe 8, des données sur les flux de fonds d'actions au paragraphe 14 et des données PMI de la zone euro au paragraphe 22) par Elizabeth Howcroft

Les actions européennes ont chuté vendredi et le ralentissement semble vouloir se poursuivre à Wall Street, prolongeant un mouvement de repli alors que les traders s'inquiètent de la valorisation des valeurs technologiques.

Les données sur l'emploi américain ont présenté un tableau mitigé, ajoutant à l'incertitude des traders et diminuant les espoirs que la Réserve fédérale réduise à nouveau ses taux d'intérêt cette année.

Les valeurs technologiques ont entraîné Wall Street dans une forte baisse jeudi, un rapport positif sur les bénéfices du fabricant de puces Nvidia NVDA.O n'ayant pas suffi à dissiper les craintes d'une bulle boursière alimentée par l'intelligence artificielle. La baisse s'est poursuivie au cours des échanges asiatiques de vendredi , les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués.

À 1219 GMT, l'indice MSCI World Equity Index était en baisse de 0,5 % et en voie d'enregistrer une chute hebdomadaire de 3,2 %, sa plus forte baisse depuis mars .MIWD00000PUS .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,8% et l'indice londonien FTSE 100 était en baisse de 0,4%

Les contrats à terme de Wall Street ont également baissé. Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2 % EScv1 , et ceux du Nasdaq étaient en baisse de 0,5 % NQc1 .

DES MESURES "TRÈS CONTRE-INTUITIVES"

Déjà sous la pression du ralentissement général, les actions européennes du secteur de la défense .SXPARO sont tombées à leur plus bas niveau depuis début septembre, après que le président ukrainien a déclaré qu'il était prêt à travailler "honnêtement" sur un plan soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Le rouble russe a également atteint son niveau le plus élevé en cinq semaines en raison de l'espoir renouvelé d'un plan de paix.

Les données sur l'emploi américain publiées jeudi avec retard ont montré que la croissance de l'emploi s'est accélérée en septembre, mais que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis quatre ans.

Hani Redha, gestionnaire de portefeuille chez PineBridge Investments, a qualifié la réaction du marché aux données sur l'emploi et aux bénéfices de Nvidia de "très contre-intuitive".

"Je mettrais cela sur le compte d'un positionnement tendu et d'une sensibilité accrue au discours sur la bulle de l'intelligence artificielle, qui me semble exagéré", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y a des parties du marché qui sont à juste titre sous pression et qui ne sont pas soutenues par les fondamentaux.

"Il se peut que Nvidia ait été une sorte de distributeur automatique de billets hier - les gens vendent ce qu'ils peuvent, pour enregistrer des gains, afin de couvrir les pertes spéculatives subies ailleurs."

Les marchés mondiaux ont été portés à des niveaux record par une frénésie d'investissement dans l'IA, mais certains acteurs du marché commencent à s'inquiéter du risque que les dépenses massives ne se traduisent pas par des progrès significatifs . Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, a déclaré en début de semaine qu'aucune entreprise ne serait épargnée si le boom de l'IA s'effondrait.

Néanmoins, les fonds d'actions mondiaux ont attiré des entrées nettes pour la neuvième semaine consécutive, au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 novembre, selon les données disponibles. Les investisseurs s'attendent toujours à de nouveaux gains liés à l'IA.

"L'IA reste un moteur essentiel des marchés d'actions. Nous nous attendons à ce que l'augmentation des dépenses d'investissement et l'accélération de l'adoption poussent les actions liées à l'IA à la hausse dans l'année à venir", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS, dans une note mensuelle.

LE YEN STIMULÉ PAR UNE INTERVENTION VERBALE

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'une intervention sur le yen était possible, dans ses commentaires les plus forts jusqu'à présent sur la monnaie, qui a chuté d'environ 6 % depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti.

Le yen a trouvé un certain soutien après les commentaires, et était à 156,84 pour un dollar, toujours à portée du plus bas de 10 mois de jeudi à 157,9 JPY= .

Le cabinet japonais a approuvé un plan de relance économique d'une valeur d'environ 135 milliards de dollars.

L'euro est resté stable à 1,1497 $ EUR= et l'indice du dollar a également peu changé à 100,39 =USD , prévu pour un gain hebdomadaire de 0,2%.

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé, le rendement de référence du Bund allemand à 10 ans s'éloignant d'un plus haut de six semaines, en baisse de 4 points de base à 2,6838% DE10YT=RR .

L'activité commerciale de la zone euro a progressé régulièrement ce mois-ci, selon les données PMI .

Les prix du pétrole ont chuté pour la troisième journée consécutive, alors que les pressions américaines en faveur d'un accord entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre ont soulevé la possibilité d'une augmentation de l'offre de pétrole sur le marché.

Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois, à 81 668 $ BTC= .

L'or était en baisse de 0,7 % à 4 047,46 dollars l'once

XAU= .