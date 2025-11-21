 Aller au contenu principal
Berlin, Paris et Londres expriment leur soutien "continu et total" à Kyiv
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:52

Le chancelier allemand Friedrich Merz

BERLIN (Reuters) -Friedrich Merz, le chancelier allemand, Emmanuel Macron, le président français, et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se sont entretenus vendredi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky auprès duquel ils ont exprimé leur soutien "continu et total", a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

Les quatre dirigeants ont également salué les efforts déployés par les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit, notamment leur engagement en faveur de la souveraineté ukrainienne et leur volonté de lui apporter des garanties de sécurité, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Miranda Murray;version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  • 14:04

    La guerre sainte contre la Russie continuera jusqu'au dernier ukrainien. Et quand il n'y aura plus d'ukrainiens, jusqu'au dernier Européen. Ils ont eu la possibilité d'éviter la guerre et de l'arrêter, à chaque fois ils ont choisi l'escalade. Même s'ils savent que la guerre est un désastre ils choisissent l'escalade. Mais bon ce n'est pas eux qui la font de toutes manière.

