Berlin, Paris et Londres expriment leur soutien "continu et total" à Kyiv

Le chancelier allemand Friedrich Merz

BERLIN (Reuters) -Friedrich Merz, le chancelier allemand, Emmanuel Macron, le président français, et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se sont entretenus vendredi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky auprès duquel ils ont exprimé leur soutien "continu et total", a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.

Les quatre dirigeants ont également salué les efforts déployés par les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit, notamment leur engagement en faveur de la souveraineté ukrainienne et leur volonté de lui apporter des garanties de sécurité, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Miranda Murray;version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)