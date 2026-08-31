Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les affrontements au Moyen-Orient ravivent les spéculations sur une hausse des taux

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,18%, S&P 500 -0,22%, Nasdaq -0,14%

* La position restrictive de Warsh met l'accent sur les prochaines données

* Nvidia et les fabricants de puces progressent en pré-ouverture

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi après que les frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole, attisant les craintes inflationnistes alors que les perspectives en matière de taux d'intérêt deviennent plus hawkish.

Ces baisses pourraient donner le ton pour le mois de septembre, généralement un mois difficile pour les actions, et devraient faire monter la pression lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

Les opérateurs estiment à près de 60% la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre , selon l’outil CME FedWatch, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 41,4% enregistrés il y a une semaine, après que le président Kevin Warsh eut déclaré que les décideurs politiques pourraient devoir augmenter le coût de l’emprunt si l’inflation ne revenait pas à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale.

"Il (Warsh) a écarté toute possibilité d’une baisse des taux", a déclaré Thomas Kikis, responsable des marchés pour les États-Unis et les Amériques chez Standard Chartered.

"Il s’est montré sérieux, mesuré, et a fait preuve d’une certaine orthodoxie monétaire. Il a donné une impression de grande stabilité et de justesse", a ajouté M. Kikis.

Les commentaires de M. Warsh, prononcés vendredi lors de sa première intervention au symposium de la Fed à Jackson Hole, font suite à des données mitigées ces dernières semaines.

Un rapport sur l’inflation à la consommation publié ce mois-ci a montré que les pressions sur les prix étaient modérées en juillet, mais l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur privilégié par la Fed, s’est révélé plus élevé que prévu .

Cette ambiguïté pourrait accroître l'importance du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu le 4 septembre. Les rapports récentsn'indiquaient pas que "les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées", a déclaré M. Warsh vendredi.

"Les acteurs du marché attendent avec d'autant plus d'appréhension les chiffres de l'emploi non agricole américain de vendredi, qui devraient constituer le temps fort de la semaine boursière dans un contexte d'incertitude accrue concernant la politique monétaire", a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

À 8 h 22 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 98 points, soit 0,18%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 17,25 points, soit 0,22%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 41,5 points, soit 0,14%.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,58% avant l’ouverture,surperformant les titres des "Magnificent Seven". D’autres fabricants de puces ont également affiché des hausses: Intel INTC.O , Lam Research LRCX.O et Texas Instruments

TXN.O ont respectivement gagné 0,27%, 0,78% et 0,67%.

"Je continue de privilégier les segments du marché liés aux thèmes de croissance structurelle tels que l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques", a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

Les affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran ont repris au Moyen-Orient, où les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont entravé les livraisons de pétrole.

Les valeurs énergétiques ont progressé après un bond de près de 1,71% du Brent LCOc1 , Halliburton HAL.N et Valero Energy

VLO.N enregistrant respectivement des hausses de 2,65% et 2,07%.

La plupart des titres liés aux cryptomonnaies ont progressé, le bitcoin se maintenant au-dessus des 78 000 dollars. Coinbase

COIN.O , Strategy MSTR.O et CleanSpark CLSK.O ont respectivement gagné entre 0,87% et 1,86%.

L'action GameStopa progressé de 3,53% après que la société a annoncé qu'elle financerait environ 27% d'un échange de dette de 1,4 milliard de dollars, annoncé précédemment, à l'aide de sa trésorerie plutôt qu'en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une dilution supplémentaire du capital.

Le distributeur de jeux vidéo a déclaré s’attendre à une baisse de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre en raison de fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France.