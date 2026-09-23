Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que le prix du pétrole et les rendements obligataires progressent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,28%, S&P -0,11%, Nasdaq -0,24%

* Le président chinois Xi devrait rencontrer des dirigeants d’entreprises de premier plan

* L'indice PMI de septembre devrait indiquer que l'activité des entreprises est restée supérieure à 50

* Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, doit s'exprimer plus tard dans la journée

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mercredi, sous la pression de la hausse des cours du pétrole brut et des rendements des obligations d’État, alors que les investisseurs attendaient des avancées dans les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, à la veille du sommet américano-chinois aux enjeux majeurs .

Les cours du Brent LCOc1 ont grimpé de plus de 1% après cinq séances consécutives de baisse, même s’ils sont restés bloqués près de leur plus bas niveau depuis deux semaines. O/R

Les rendements des obligations d’État à deux ans US2YT=RR et à dix ans US10YT=RR ont légèrement progressé, renforçant les craintes du marché quant au maintien prolongé des coûts d’emprunt à des niveaux élevés.

“Le marché est actuellement dans l’incertitude… car les rendements obligataires et les cours du pétrole sont en hausse”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Les opérateurs attendent des nouvelles des responsables américains et iraniens après que leurs médiateurs ont entamé des négociations en marge de l'Assemblée générale des Nations unies mardi.

Le président chinois Xi Jinping devrait arriver à Washington dans le courant de la journée pour une visite d’État. À l’ordre du jour figurent la prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’IA et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Il devrait également rencontrer plusieurs grands dirigeants , notamment ceux de General Motors GM.N , Meta META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O . Les actions de ces entreprises sont restées stables ou ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture du marché.

À 8 h 40 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 145 points, soit 0,28%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 9 points, soit 0,11%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 73,75 points, soit 0,24%.

L’optimisme autour de l’IA a continué de dynamiser Wall Street, le Nasdaq, à forte composante technologique, ayant atteint mardi son premier plus haut historique intrajournalier depuis début juin.

Ces dernières hausses ont été favorisées par l'accueil très favorable réservé à Muse, l'assistant IA de Meta, qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs des infrastructures technologiques, tout en alimentant les discussions sur la disruption liée à l'IA dans certains segments du marché. Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a enregistré mardi sa plus forte baisse journalière depuis mars.

JPMorgan Chase JPM.N , Charles Schwab SCHW.N et des entreprises axées sur la consommation telles qu’Uber UBER.N et Airbnb ABNB.O ont légèrement progressé, se stabilisant après les fortes baisses de la séance précédente.

Du côté des résultats, la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel CBRL.O a progressé de 6,8% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre.

L'augmentation des dépenses en intelligence artificielle et la hausse des coûts énergétiques liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran ont conduit les responsables de la Réserve fédérale à souligner la nécessité de maintenir des taux d'intérêt restrictifs plus longtemps, après la décision de la semaine dernière de relever les taux.

Les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) de S&P Global pour le mois de septembre sont attendues dans le courant de la journée. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce qu’elles montrent que l’activité des entreprises est restée en phase d’expansion, c’est-à-dire au-dessus de la barre des 50.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, devrait s’exprimer plus tard dans la journée et ses propos seront scrutés à la loupe pour y déceler des indices sur les perspectives de politique monétaire. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 50% que les taux d’intérêt soient relevés d’au moins 25 points de base le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME Group.