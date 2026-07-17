Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que la chute du secteur des semi-conducteurs se poursuit ; Netflix recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,7 %, S&P 500 -0,9 %, Nasdaq -1,9 %

* Netflix recule après des prévisions de bénéfices décevantes pour Wall Street

* Intuitive Surgical recule en raison d'inquiétudes liées à la couverture d'assurance

* Publication de l'enquête de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs prévue à 10 h (heure de l'Est)

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse vendredi, les investisseurs réévaluant la hausse de cette année alimentée par l'IA, ce qui a accentué la vague de ventes sur les valeurs des semi-conducteurs, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont ajouté à la pression.

Après une course effrénée qui a propulsé les principaux indices de Wall Street à des niveaux records, les investisseurs ont commencé à se détourner des titres des semi-conducteurs, très prisés, alors que les inquiétudes concernant l'ampleur des dépenses liées à l'IA refaisaient surface.

Les valeurs des semi-conducteurs étaient globalement en baisse, prolongeant les pertes de la séance précédente, le poids lourd Nvidia NVDA.O reculant de 2,5 % dans les échanges avant l’ouverture.

Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O ont mené la baisse du secteur, reculant chacune d’environ 4 %. L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O a reculé de 3 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint jeudi son plus bas niveau depuis près de deux mois et s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis mars 2025. L’indice a perdu plus de 19 % par rapport à son record de fin juin.

Les bons résultats de TSMC TSM.N , premier fabricant mondial de puces d’IA de pointe, et d’ASML ASML.O , principal fournisseur d’équipements haut de gamme pour la fabrication de puces, n’ont guère suffi à apaiser les inquiétudes quant à la pérennité du rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

« Ce phénomène est en train de passer d’une simple correction du secteur des puces électroniques à un mouvement bien plus large. Cela est particulièrement évident dans des indices comme le Nasdaq, qui a progressé si loin, si vite et en si peu de temps », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

« On comprend aisément que les investisseurs cherchent à conserver les gains qu’ils ont pu réaliser depuis fin mars. »

L’ .IXIC du Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé d’environ 11 % depuis le début de l’année.

Netflix NFLX.O a pesé sur le moral des investisseurs après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street. L’action du géant du streaming reculait de 11,3 % avant l’ouverture.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a gagné 1,36 point pour atteindre 18,09, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

À 8 h 33 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 342 points, soit 0,65 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 de 68,5 points, soit 0,9 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 554 points, soit 1,9 %.

Les baisses enregistrées jeudi, tirées par le secteur des semi-conducteurs, ont déjà donné le ton, laissant les principaux indices en passe d’enregistrer des baisses hebdomadaires malgré un début encourageant pour les résultats du deuxième trimestre des grandes banques et des données d’inflation favorables en début de semaine.

Les investisseurs suivront également l’enquête de l’université du Michigan sur la confiance des consommateurs et les chiffres de la production industrielle, attendus plus tard dans la journée, qui clôtureront une semaine chargée en publications économiques.

Les risques géopolitiques pesaient également lourdement. Les États-Unis ont frappé des ponts et un aéroport en Iran, et Téhéran a riposté en frappant une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït.

Par ailleurs, les nouvelles accusations du président Donald Trump selon lesquelles la Chine se serait ingérée dans les élections américaines risquaient de compliquer la trêve fragile avec le dirigeant chinois Xi Jinping, à seulement deux mois d’un sommet prévu à Washington.

Parmi les autres titres ayant influencé le marché avant l’ouverture, l’action d’Intuitive Surgical a chuté de près de 10 % après que le fabricant de dispositifs médicaux a maintenu inchangées ses prévisions de croissance concernant les interventions da Vinci et averti que des modifications des régimes d’assurance pourraient retarder la prise en charge des patients.