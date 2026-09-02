Wall Street devrait mettre fin à une série de trois jours de baisses malgré les affrontements au Moyen-Orient

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(Correction d'une faute d'orthographe dans l'avis. Mise à jour avec les cours de mi-journée)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,55 %, S&P 500 +0,58 % et Nasdaq +0,52 %

* Les investisseurs surveillent les tensions avec l'Iran

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

* Brown-Forman progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient mercredi à mettre fin à une série de trois jours de baisse, les investisseurs se tournant à nouveau avec prudence vers les actions malgré la reprise des affrontements au Moyen-Orient .

Ces hausses offrent un répit à un moment où les tensions géopolitiques sont revenues sur le devant de la scène, mettant fin au calme précaire des dernières semaines.

Les segments du marché axés sur la valeur ont surperformé le secteur technologique, le secteur des matériaux .SPLRCM menant la hausse de l’indice de référence S&P 500 .SPX , avec une progression de 1,49 %.

“Il faut savoir s'adapter. Il faut être prêt à réduire son exposition au bon moment et avoir la capacité de réinvestir très rapidement,” a déclaré Yung-Shin Kung, directeur des investissements chez Mast Investments.

Les résultats de Dell DELL.N ont également renforcé le sentiment positif à l'égard des valeurs liées à l'IA, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, grâce à une forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Son titre a progressé de 5,35 %, tandis que l’indice

.SPLRCT du secteur technologique du S&P 500 a gagné 0,45 %. Le titre de Nvidia NVDA.O a bondi de 4,65 %, surperformant le groupe des “ Magnificent Seven”.

À 12 h 00 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 287,55 points, soit 0,55 %, pour atteindre 53.056,06, le S&P 500 .SPX a gagné 44,35 points, soit 0,58 %, à 7.675,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 135,73 points, soit 0,52 %, à 26.235,50.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Les effectifs du secteur privé américain ont augmenté moins que prévu en août, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP, en amont de la publication vendredi des chiffres de l’emploi non agricole, qui devraient être suivis de près.

“Dans l'ensemble, il semble que la reprise apparente de la croissance de l'emploi observée au printemps se soit déjà estompée,” a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Les opérateurs surveillaient également les rendements des bons du Trésor américain. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR était en légère hausse et avoisinait des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis janvier 2025.

La hausse des rendements des bons du Trésor américains, qui sont sans risque, rend moins attrayant le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

“Les investisseurs sont très préoccupés par la tendance à la hausse des rendements obligataires mondiaux et, par conséquent, réduisent leur exposition aux actions, sur lesquelles ils ont réalisé des bénéfices substantiels,” a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Toute flambée de violence au Moyen-Orient pourrait compliquer davantage les perspectives en matière de taux d'intérêt. Au cours de la semaine dernière, les traders ont fortement accru leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise des pressions sur les prix était la priorité absolue de la banque centrale .

Selon l’outil CME FedWatch, les marchés anticipent désormais une probabilité de 64 % d’une hausse en septembre, contre environ 37 % il y a une semaine.

Les investisseurs doivent également composer avec une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Par ailleurs, l'action Brown-Forman BFb.N a progressé de 4,2 % après que le fabricant du Jack Daniel's a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

L' UBER.N d'Uber Technologies a progressé de 1,48 %, la société ayant annoncé qu'elle allait licencier soit environ 10 % de ses effectifs.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,89 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,61 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux plus hauts et 107 nouveaux plus bas.