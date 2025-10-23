Wall Street devrait continuer de reculer à l'ouverture

(AOF) - Dans le rouge hier soir, les indices américains devraient poursuivre leur repli, toujours affectés par les tensions commerciales. Donald Trump a fait du Donald Trump en indiquant que la rencontre programmée la semaine prochaine avec son homologue chinois pourrait être une réussite, mais pourrait également ne pas avoir lieu. Les investisseurs ont de nombreuses publications d’entreprises à digérer, notamment celle de Tesla, qui est attendu dans le rouge. Dans ces conditions, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient ouvrir sur des baisses comprises entre 0,14 et 0,29%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en repli, pénalisés par un regain de tensions entre Pékin et Washington. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en indiquant que la rencontre prévue la semaine prochaine avec son homologue chinois pourrait être une réussite, mais qu’elle pourrait également ne pas avoir lieu. En outre, le président des Etats-Unis a annulé un rendez-vous programmé avec Vladimir Poutine en raison d’un manque d’avancées diplomatiques. Dans ces conditions, le Dow Jones a cédé 0,71%, à 46 590 points, let le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,93%, à 22 740 points.

Les chiffres macroéconomiques

A 16h30, les stocks hebdomadaires de gaz naturel seront publiés.

Les valeurs à suivre

American Airlines

Au troisième trimestre, American Airlines a généré un chiffre d'affaires record de 13,691 milliards de dollars, en légère hausse de 0,3%. Parallèlement, le groupe de transport aérien a dégagé une perte nette de 114 millions de dollars, contre 149 millions de dollars un an plus tôt. La perte nette par action dilué ressort ainsi à 0,17 dollar, alors que le groupe tablait sur une perte comprise entre 0,10 et 0,60 dollar. Pour l'ensemble de l'année, le groupe table désormais sur un bénéfice par action dilué compris entre 0,65 et 0,95 dollar, contre de -0,20 à 0,80 dollar auparavant.

Blackstone

Blackstone a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs a généré un bénéfice net de 1,24 milliard de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars ou 1,02 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 48%, à 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Zacks Investment Research s'élevant à 1,21 dollar.

Honeywell

Honeywell a enregistré une croissance de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+6% en organique), à 10,48 milliards de dollars. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre s'est élevé à 2,86 dollars, en hausse de 32% sur un an. En revanche, le résultat d'exploitation a diminué de 6%, à 1,75 milliard de dollars. Le free cash flow a reculé de 16%, à 1,45 milliard de dollars. A la suite de ces résultats trimestriels, Honeywell a revu à la baisse certains de ces objectifs pour l'ensemble de l'année 2025.

IBM

IBM a dévoilé des profits plus solides qu'anticipé par Wall Street, mais la performance des logiciels laisse à désirer. Au troisième trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,74 milliards de dollars, soit 1,84 dollars par action, contre une perte de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,65 dollars, soit 24 cents de mieux que le consensus.

Kinder Morgan

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Kinder Morgan s'élève à 4,15 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3,70 milliards de dollars enregistrés un an auparavant à la même période. En outre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 1,991 milliard de dollars, en progression de 6% sur un an. Porté par l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Kinder Morgan s'est élevé à 628 millions de dollars, contre 625 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Moderna

Moderna a annoncé des résultats préliminaires de son essai clinique pivot de phase 3, évaluant l'efficacité du mRNA-1647, son vaccin expérimental contre le cytomégalovirus (CMV). Le produit du laboratoire n'a pas atteint son principal critère d'efficacité, à savoir la prévention de l'infection à CMV chez les femmes séronégatives en âge de procréer (16 à 40 ans). En conséquence, Moderna a indiqué mettre un terme à son programme de développement clinique du CMV congénital.

Tesla

Tesla est attendu en net repli à l'ouverture des marchés américains. Hier soir, le constructeur automobile a pourtant publié des revenus en hausse de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a été notamment soutenu par la hausse des livraisons de véhicules (+7,39%) et la croissance de l'activité Production et stockage d'énergie. Parmi les éléments négatifs, le groupe évoque principalement la baisse des revenus liés aux crédits réglementaires. Parallèlement, le bénéfice net ajusté a fondu de 29%, à 1,77 milliard de dollars.

T-Mobile

T-Mobile a fait état d'un bpa de 2,41 dollars au titre de son troisième trimestre fiscal contre 2,61 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,40 dollars. Les revenus s'élèvent à 21,96 milliards de dollars contre 21,91 milliards attendus. Par ailleurs, Le nombre net de nouveaux clients postpayés sur téléphones atteint 1 million, dépassant largement les prévisions de 844900 ajouts. Dans ce contexte favorable, la firme américaine relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.