Wall Street devrait connaître une ouverture en demi-teinte, les valeurs technologiques marquant une pause

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,07 %, le S&P 500 en hausse de 0,02 %, le Nasdaq en baisse de 0,11 %

* PTC s'envole après l'offre d'achat de Schneider Electric à hauteur de 22,6 milliards de dollars

* Cerebras progresse après que le directeur général d'OpenAI, Altman, a qualifié l'entreprise de "partenaire proche"

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte lundi, les valeurs technologiques reculant après avoir atteint des sommets historiques, tandis que les investisseurs cherchaient de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole restant élevés.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pesé sur les échanges avant l’ouverture, l’action d’Intel INTC.O reculant de 3,8 %, tandis que celle de Micron Technology MU.O baissait de 0,6 %. L’action de Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,5 %, après avoir atteint un plus haut historique vendredi.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a atteint de nouveaux sommets lors de la séance précédente après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les opérateurs estiment désormais à 80 % les chances que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l'outil CME FedWatch.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s’établissaient à 5,277 %, stables près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, sur fond d’inquiétudes liées à la détérioration des finances publiques, à l’important volume d’émissions de dette et à la hausse des coûts de l’énergie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en légère hausse mais oscillaient près du seuil psychologique important des 100 dollars le baril, alors que persistaient les inquiétudes concernant des perturbations des infrastructures pétrolières dans le Golfe dans le contexte de la guerre en cours entre les États-Unis et Israël. O/R

"De nombreux investisseurs s'attendent à ce que la hausse des rendements fasse dérailler la reprise boursière, mais je pense que le marché dispose encore d'une dynamique suffisante pour résister à de nouvelles hausses des taux d'intérêt", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

À 8 h 13 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 37 points, soit 0,07 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 1,5 point, soit 0,02 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 35 points, soit 0,11 %.

L’optimisme quant à la solidité des résultats des entreprises a permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré un contexte géopolitique instable et des craintes inflationnistes.

Le mois d’octobre remettra la saison des résultats trimestriels sous les feux de l’actualité, puisque près de 70 % des sociétés de l’indice S&P 500 .SPX devraient avoir publié leurs résultats d’ici la fin du mois.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que la plupart des entreprises "dépassent une nouvelle fois les estimations de bénéfices consensuelles ce trimestre", tablant sur une croissance des bénéfices de 9 % en glissement annuel pour la médiane des titres du S&P 500.

Parmi les titres ayant enregistré les plus fortes variations lundi, PTC PTC.O a bondi de 35,7 % après que le français Schneider Electric SCHN.PA a accepté de racheter l’éditeur de logiciels dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant son capital à environ 22,6 milliards de dollars.

RXO RXO.N a progressé de 24 % après que la société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté de racheter le courtier en transport dans le cadre d’une transaction en actions et en espèces d’un montant de 5,8 milliards de dollars.

Cerebras Systems CBRS.O a progressé de 4,4 % après que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche" et que les deux entreprises étaient "profondément engagées à repousser les limites de la vitesse".

Dans le même temps, la société de courtage Panmure Liberum a averti que le marché haussier des actions pourrait toucher à sa fin, prévoyant une chute de plus de 35 % de l’indice S&P 500 d’ici fin 2027.

Les prévisions à court terme restaient toutefois optimistes, sur la base des objectifs de fin d’année fixés par les géants de Wall Street. L’objectif médian de fin d’année d’au moins 20 sociétés de courtage s’établissait à plus de 7 900, selon les données compilées par Reuters .

Les résultats de deux enquêtes sur l’activité du secteur des services aux États-Unis pour le mois de septembre, attendus peu après l’ouverture des marchés, sont également suivis de près.