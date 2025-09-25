Wall Street : deuxième séance d'affilée dans le rouge après Powell, Micron en repli

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le négatif pour la deuxième fois consécutive au lendemain du discours prudent prononcé par Jerome Powell. " Si nous assouplissons la politique monétaire de manière trop soutenue, nous risquons de ne pas atteindre notre objectif en matière d'inflation ", a déclaré hier le président de la la Fed. Côté valeurs, Micron a reculé, en dépit de ses bons résultats annuels et l'annonce de perspectives optimistes. depuis le début de l'année.Le Dow Jones a reculé de 0,37% à 46 121,28 points et le Nasdaq a perdu 0,33% à 22 497,85 points.

Micron Technology (-2,82%, à 161,71 dollars) a reculé à Wall Street alors que le groupe a pourtant signé une excellente performance annuelle sur l'exercice 2024/2025. Bien que l'action du fabricant américain de puces se replie ce mercredi, elle progresse de près de 94% depuis le 1er janvier. Outre ses bons résultats annuels, il a fait part de son optimisme en dévoilant des perspectives dépassant les attentes pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026. Sur l'exercice 2024/2025, les revenus s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d'août aux États-Unis, 1,330 million de permis de construire ont été enregistrés après 1,362 million en juillet. Le consensus visait 1,312 million.

Au mois d'août, les ventes de logements neufs se sont élevées à 800 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 650 000. En juillet, elles s'étaient élevées à 664 000.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 0,607 million de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 0,800 million. Ces stocks avaient reculé de 9,285 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 1,081 million de barils, contre un repli de 2,347 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont baissé de 1,685 million de barils, après une hausse de 4,046 millions.

Les valeurs à suivre

Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland, un spécialiste des solutions innovantes issues de la nature, et Alltech, un leader mondial de l'agriculture, ont annoncé la signature d'un accord définitif pour la création d'une co-entreprise nord-américaine dédiée à l'alimentation animale. Alltech y apportera ses activités Hubbard Feeds (États-Unis) et Masterfeeds (Canada), dont 18 usines américaines d'aliments pour animaux et 15 canadiennes. De son côté, ADM apportera 11 sites de production basés aux États-Unis.

Biogen

Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n'avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l'amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l'inclusion d'une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.

Paypal

L'entreprise américaine de service de paiement en ligne, Paypal, va engager 100 millions de dollars pour accélérer la croissance numérique au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif de cet investissement est " de stimuler l'innovation, soutenir les entrepreneurs et favoriser une croissance économique inclusive dans l'une des régions du monde où le commerce numérique connaît la plus forte croissance ".