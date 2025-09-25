 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,50
-0,12%
Indices
Chiffres-clés

Wall Street : deuxième séance d'affilée dans le rouge après Powell, Micron en repli
information fournie par AOF 25/09/2025 à 08:02

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le négatif pour la deuxième fois consécutive au lendemain du discours prudent prononcé par Jerome Powell. " Si nous assouplissons la politique monétaire de manière trop soutenue, nous risquons de ne pas atteindre notre objectif en matière d'inflation ", a déclaré hier le président de la la Fed. Côté valeurs, Micron a reculé, en dépit de ses bons résultats annuels et l'annonce de perspectives optimistes. depuis le début de l'année.Le Dow Jones a reculé de 0,37% à 46 121,28 points et le Nasdaq a perdu 0,33% à 22 497,85 points.

Micron Technology (-2,82%, à 161,71 dollars) a reculé à Wall Street alors que le groupe a pourtant signé une excellente performance annuelle sur l'exercice 2024/2025. Bien que l'action du fabricant américain de puces se replie ce mercredi, elle progresse de près de 94% depuis le 1er janvier. Outre ses bons résultats annuels, il a fait part de son optimisme en dévoilant des perspectives dépassant les attentes pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026. Sur l'exercice 2024/2025, les revenus s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois d'août aux États-Unis, 1,330 million de permis de construire ont été enregistrés après 1,362 million en juillet. Le consensus visait 1,312 million.

Au mois d'août, les ventes de logements neufs se sont élevées à 800 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 650 000. En juillet, elles s'étaient élevées à 664 000.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 0,607 million de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 0,800 million. Ces stocks avaient reculé de 9,285 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 1,081 million de barils, contre un repli de 2,347 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont baissé de 1,685 million de barils, après une hausse de 4,046 millions.

Les valeurs à suivre

Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland, un spécialiste des solutions innovantes issues de la nature, et Alltech, un leader mondial de l'agriculture, ont annoncé la signature d'un accord définitif pour la création d'une co-entreprise nord-américaine dédiée à l'alimentation animale. Alltech y apportera ses activités Hubbard Feeds (États-Unis) et Masterfeeds (Canada), dont 18 usines américaines d'aliments pour animaux et 15 canadiennes. De son côté, ADM apportera 11 sites de production basés aux États-Unis.

Biogen

Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n'avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l'amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l'inclusion d'une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.

Paypal

L'entreprise américaine de service de paiement en ligne, Paypal, va engager 100 millions de dollars pour accélérer la croissance numérique au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif de cet investissement est " de stimuler l'innovation, soutenir les entrepreneurs et favoriser une croissance économique inclusive dans l'une des régions du monde où le commerce numérique connaît la plus forte croissance ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Marocaine Yasmina Tellal, consulte des coupures de presse, dans le sud-ouest de la France, le 15 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Dans les métiers précaires, un #MeToo plus difficile, avec moins d'écho
    information fournie par AFP 25.09.2025 08:16 

    "On avait besoin de travailler, on se taisait." Elles sont caissières, ouvrières agricoles, femmes de ménage, secrétaires... et, comme beaucoup de femmes sur leur lieu de travail, ont vécu des violences sexuelles. Mais leur #MeToo à elles peine à être entendu. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.09.2025 08:08 

    * STELLANTIS STLAM.MI - Les ventes en Europe du constructeur ont augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le marché dans son ensemble ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Prudence en vue en Europe avant des discours de banquiers centraux
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:53 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avant une nouvelle avalanche d'interventions de banquiers centraux et la publication d'indicateurs macroéconomiques clés aux Etats-Unis et en Europe. D'après les ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street s'éloigne de ses records, Powell juge les valorisations élevées
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:38 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations de Jerome Powell, président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank