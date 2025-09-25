Israël intensifie son offensive sur la ville de Gaza, Netanyahu se rend aux USA pour l'AG de l'Onu

De la fumée s'élève après une frappe israélienne lors d'une opération israélienne, vue depuis le centre de la bande de Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Steven Scheer

Les forces armées israéliennes (IDF) continuaient de progresser dans la ville de Gaza jeudi alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était en route vers New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies.

Les frappes israéliennes ont tué au moins 19 personnes dans l'enclave palestinienne jeudi, selon les autorités sanitaires locales. Parmi les victimes figurent 11 personnes de deux familles de la ville de Zawaida, dans le centre de la bande de Gaza, où des avions ont frappé un immeuble résidentiel.

L'armée israélienne n'a pas commenté l'incident, mais a déclaré avoir frappé 170 cibles à Gaza au cours des dernières 24 heures. Tsahal dit avoir attaqué des "infrastructures terroristes" utilisées par des groupes pour attaquer des soldats.

Les forces israéliennes se trouvent en profondeur dans la ville de Gaza, a fait savoir l'armée.

MÉDIATION AMÉRICAINE

Les chars qui ont pénétré dans Gaza mènent une offensive qui, selon Israël, vise à éliminer le Hamas retranché dans ses derniers bastions.

La ville est densément peuplée de civils qui se résignent à évacuer. Partagés entre l'espoir d'un cessez-le-feu prochain et le danger généralisé dans la bande de Gaza, beaucoup de Palestiniens disent n'avoir nulle part où aller.

L'envoyé américain au Moyen-Orient Steve Witkoff a déclaré mercredi que Washington avait bon espoir de parvenir à une avancée sur la question de Gaza dans les jours à venir.

Le président américain Donald Trump, cherchant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre de Gaza, a partagé un plan de paix en 21 points pour le Moyen-Orient avec les dirigeants des pays à majorité musulmane à New York.

Donald Trump a également promis aux dirigeants arabes qu'il ne permettrait pas à Tel Aviv d'annexer la Cisjordanie occupée par Israël, un projet voulu par la coalition de gouvernement de Benjamin Netanyahu, a rapporté Politico mercredi.

Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie devienne un État palestinien indépendant, avec Gaza et Jérusalem-Est.

Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien, bien certains pays occidentaux, dont la France, ont officiellement reconnu cette semaine l'existence d'un État palestinien.

NETANYAHU S'ADRESSERA À L'ONU ET RENCONTRERA TRUMP

Israël est de plus en plus isolé sur le plan diplomatique en raison de son siège militaire de Gaza. Les pays européens, entre autres, se montrent de plus en plus critiques à l'égard des opérations à Gaza.

Washington reste malgré tout l'allié le plus important d'Israël. Donald Trump a déclaré cette semaine devant l'Assemblée générale des Nations unies que la reconnaissance d'un État palestinien risquait de récompenser le Hamas et d'encourager la poursuite du conflit.

Benjamin Netanyahu devrait s'adresser à l'Assemblée générale vendredi et rencontrer Donald Trump la semaine prochaine.

En quittant Israël jeudi, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il dénoncerait les dirigeants qui ont reconnu un État palestinien.

Il a indiqué qu'il discuterait avec Donald Trump de la guerre à Gaza, de la défaite du Hamas et de la libération des 48 otages toujours détenus depuis l'attaque du groupe palestinien le 7 octobre 2023.

Il a ajouté qu'il avait également l'intention de discuter des efforts visant à développer les relations diplomatiques avec les pays qui ne reconnaissent pas officiellement Israël.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Steven Scheer à Jérusalem, avec Alex Cornwell, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)