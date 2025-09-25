(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Lithium Americas, Birkenstock, Accenture, Eli Lilly, Hertz Global, Opendoor Technologies, Lululemon Athletica, précisions sur Intel/Apple/Nvidia, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable (-0,02%)pour le Dow Jones .DJI , une baisse de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et un repli de 0,26% pour le Nasdaq.

* INTEL INTC.O progresse encore jeudi, de 3,6% en avant-Bourse, après avoir pris 6,41% la veille. L'agence Bloomberg a rapporté mercredi que le fabricant de puces en difficulté a approché APPLE AAPL.O en vue d'un investissement, quelques jours après avoir obtenu de NVIDIA NVDA.O un investissement de cinq milliards de dollars pour une participation d'environ 4% à son capital. Seaport Research Partners a par ailleurs relevé sa recommandation sur Intel de "vendre" à "neutre".

L'action Apple est indiquée en repli de 0,28% alors que le groupe a par ailleurs demandé mercredi à l'Union européenne d'abroger la loi sur les marchés numériques (DMA), jugeant qu'elle a un impact négatif pour les consommateurs européens qui utilisent ses produits.

L'objectif de cours de Nvidia, quant à lui, a été porté par Barclays à 240 dollars, contre environ 177 dollars actuellement.

* ORACLE ORCL.N cherche à lever 18 milliards de dollars de dette, selon un document réglementaire publié mercredi, alors que la société envisage d'investir massivement dans la mise en place d'une infrastructure "cloud" afin de répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle. L'action cède 2,1% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a vendu le mois dernier trois fois plus de véhicules dans l'Union européenne (UE) qu'à la même période en 2024, dépassant pour une deuxième fois consécutive son rival Tesla, dont les ventes ont chuté en août de 36,6% dans le bloc, avec pour effet de voir sa part du marché européen passer en un an de 2% à 1,2%.

* LITHIUM AMERICAS LAC.N grimpe encore jeudi en Bourse, prenant de 30% avant l'ouverture, après une hausse de plus de 95% la veille, à la suite d'une information de Reuters selon laquelle l'administration américaine cherche à prendre une participation pouvant atteindre 10% au capital du groupe.

* CITIGROUP C.N a accepté de vendre une participation de 25% dans Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille, pour une valeur de 42 milliards de pesos mexicains (2,28 milliards de dollars). L'action Citigroup avance de 1,1% en avant-Bourse.

* BIRKENSTOCK BIRK.N grimpe de 6,3% en avant-Bourse, le spécialiste allemand des sandales haut de gamme ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande.

* ACCENTURE ACN.N a publié jeudi un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à une demande résiliente des entreprises clientes pour ses services et conseils basés sur l'intelligence artificielle (IA).

* ELI LILLY LLY.N a interrompu l'étude d'un médicament expérimental, destiné à empêcher les patients obèses de perdre trop de muscle, pour des raisons commerciales stratégiques, montre un document, confirmant une information rapportée par l'agence Bloomberg.

* SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES - Le département américain du Commerce a annoncé mercredi avoir ouvert de nouvelles enquêtes sur l'importation d'équipements de protection individuelle, de matériel médical, de robots et de machines industrielles, qui pourraient servir de base à l'imposition de droits de douane plus élevés sur une large gamme de produits.

* QUALCOMM QCOM.O a annoncé mercredi une gamme de nouveaux semi-conducteurs pour PC et téléphones, dont une puce pour PC dotée d'une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les entreprises qui, selon les analystes, serait la première du genre.

* WALT DISNEY DIS.N - Plusieurs investisseurs de Walt Disney ont demandé mercredi au géant des médias de partager les documents relatifs à la décision de sa chaîne ABC de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel la semaine dernière après des commentaires de l'animateur au sujet du meurtre de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk.

* HERTZ GLOBAL HTZ.O s'adjuge 4,7% en avant-Bourse après une augmentation de capital, destinée à refinancer sa dette, supérieure à l'objectif visé.

* OPENDOOR TECHNOLOGIES OPEN.O avance de 7,53% en avant-Bourse, la société de trading Jane Street ayant dévoilé une participation de 5,9% dans la plateforme immobilière résidentielle.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O recule de 2,02% en avant-Bourse, Needham étant passé d'"acheter" à "conserver" sur la valeur, citant un environnement concurrentiel difficile, un changement de tendance dans l'habillement et l'impact des droits de douane.

