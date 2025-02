Wall Street: des scores contrastés faute de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé lundi, pour ne pas dire dans le rouge, les investisseurs ne trouvant pas d'éléments pour porter les marchés plus haut après les records atteints la semaine passée.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à se maintenir autour de son point d'équilibre, à 43.399,2 points, mais le Nasdaq Composite lâche plus nettement 1,2% pour revenir à 19.293,8 points.



Le début de journée a été dépourvu de statistiques économiques ou de résultats de sociétés susceptibles de fournir une direction aux grands indices new-yorkais.



En Europe, la victoire des conservateurs aux élections législatives allemandes permet d'éloigner le scénario d'une aggravation de la crise politique, mais ce résultat était largement anticipé par les investisseurs.



'Il faudra des mois de négociations pour former la nouvelle coalition gouvernementale et il est peu probable que cela change profondément la donne pour l'Europe', tempère ainsi William Gerlach, chez iBanFirst.



L'approche des résultats trimestriels du géant des puces dédiées à l'IA Nvidia, prévus mercredi soir, semble par ailleurs limiter les prises de risques.



L'action du fabricant de processeurs lâche actuellement 1,6%.



Toujours sur le front des valeurs, Apple progresse de 0,8% après avoir annoncé son intention d'investir plus de 500 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des quatre prochaines années, évoquant l'investissement le plus important jamais réalisé dans son histoire.



Avec des gains de plus de 4%, Nike signe la plus forte progression de l'indice Dow Jones dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies.



Du côté des devises, le dollar recule légèrement face à l'euro, qui préserve le seuil de 4,70% face au biller vert au lendemain du suffrage allemand, qui laisse entrevoir un accroissement des dépenses budgétaires Outre-Rhin afin de relancer une croissance au point mort depuis plus de deux ans.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans amplifie son mouvement de repli pour repasser en dessous de 4,40%, un plus bas de plus de deux mois.



Les cours pétroliers repartent en timide hausse après avoir subi de fortes prises de bénéfices vendredi suite à quatre séances de progression, portés par une attaque de drone contre le pétrole russe en provenance du Kazakhstan.



Le baril brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend actuellement 0,1% autour de 70,5 dollars.





