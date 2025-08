Wall Street: des rachats à bon compte rééquilibrent les scores information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 17:05









(Zonebourse.com) - Wall Street repart à la hausse ce lundi, encore plus nettement que ses homologues européennes, ce qui permet aux trois grands indices de récupérer près de la moitié des lourdes pertes subies la semaine dernière.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le Dow Jones reprend plus de 0,9% à 43.983,8 points, le S&P 500 prend 1% au-delà de 6306 points et le Nasdaq s'adjuge 1,5% à 20.960 points.



Les investisseurs saisissent les opportunités d'achat offertes par le net repli récent des actions pour acheter sur les points bas ('buy the dip')', alors que les grandes places américaines avaient perdu entre 2% et 3% la semaine passée, sur fond de durcissement de la politique commerciale de Donald Trump, discours toujours prudent de la part de la Fed et résultats décevants d'Amazon.



Le rebond de lundi est soutenu par les valeurs technologiques, fabricants de semi-conducteurs en tête, et par les géants des nouvelles technologies comme Apple ou Alphabet qui avaient souffert de lourds dégagements la semaine dernière en dépit de solides résultats trimestriels.



Palantir s'adjuge plus de 3% avant la parution de ses comptes de deuxième trimestre, prévue dans la soirée.



Les 11 indices sectoriels de l'indice S&P évoluent dans le vert, seul l'énergie étant un peu à la traîne (+0,2%) en raison du repli des cours pétroliers suite à la décision prise hier par l'Opep+ d'augmenter encore ses quotas de production.



Les investisseurs semblent par ailleurs de plus en plus miser sur la perspective d'une baisse de taux de la Fed le mois prochain, comme en témoigne l'évolution du baromètre FedWatch du CME, qui montre que les marchés anticipent désormais à plus de 87% la probabilité d'un assouplissement monétaire de 25 points de base le 17 septembre.



L'approche de la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump afin de parvenir à un accord commercial durable avec la Chine contribue cependant à créer un climat d'incertitude.



Côté statistique économique, les commandes à l'industrie des Etats-Unis ont rechuté de 4,8% en juin, une baisse globalement en ligne avec les attentes.





