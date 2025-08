Faut-il surveiller ses investissements en vacances ?

calendrier vacance (Crédits: Adobe Stock)

Les grandes vacances 2025 promettent d'être animées. En effet, la volatilité devrait être de mise sur les marchés car de nombreux rebondissements sont attendus cet été.

On pense bien sûr à la date butoir du 1er août pour les négociations sur les barrières douanières fixée par Donal Trump, mais aussi l‘ultimatum lancé à la Russie par le président américain qui le 14 juillet 2025 a donné 50 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine avant de nouvelles sanctions et un engagement militaire plus important. En parallèle, la saison des résultats se poursuit avec son lot de bonnes nouvelles et de mauvaises surprises.

Bref, l'été sera chaud. Comment alors gérer l'agitation qui devrait s'emparer des marchés boursiers ? Est-il nécessaire de surveiller ses investissements en vacances ? Comment envisager la pause estivale sereinement ? Toutes nos explications.

Faire un point sur son portefeuille avant les vacances

La clé de vacances réussies repose sur l'anticipation de ses congés. Même si vous vous en occupez au dernier moment, l'idéal reste de prévoir son départ et d'adapter son portefeuille en conséquence. La première des choses à faire, c'est de vérifier la bonne diversification de son portefeuille. Et l'été peut être d'ailleurs une période privilégiée pour faire le point sur la composition de son portefeuille avant un nouvel examen approfondi de ses investissements à la fin de l'année. En effet, selon les variations des différentes classes d'actifs, la composition du portefeuille peut sensiblement bouger et l'investisseur aura intérêt à procéder à des arbitrages pour conserver le même pourcentage entre les différentes classes d'actifs. Par exemple, un investisseur qui aura opté pour un portefeuille composé à 50 % d'actions, 25 % d'obligations, 20 % de fonds immobiliers et 5 % de crypto monnaies pourra à l'été être amené à prendre ses bénéfices sur les classes d'actifs qui auront le plus performé afin d'accroître son exposition sur les classes d'actifs qui ont le moins performé pour conserver sa stratégie.

L'investisseur aura aussi intérêt avant ses congés à vérifier qu'il conserve une bonne diversification au sein de sa poche actions et réajuster le tir si besoin. Par exemple, en revendant une partie de ses actifs qui ont le mieux performé comme les valeurs bancaires ou les valeurs de la défense. La prise de bénéfices sur ces titres pourra lui servir à rééquilibrer son portefeuille en rachetant des titres parmi les secteurs qui ont le moins performé comme des valeurs du luxe ou de l'industrie par exemple.

Pour partir en vacances sereinement, un investisseur aura tout intérêt à se constituer un portefeuille bien diversifié et ne pas hésiter à prendre ses bénéfices, surtout sur les valeurs ayant atteint leur plus haut. D'autant que le marché actions, américain comme européen, au plus haut ou proche de ses records, ne semble pas prendre la mesure des risques qui pèsent sur lui.

Adapter son portefeuille à la pause estivale

Pour protéger ses investissements pendant ses congés, sans devoir jeter un coup d'œil à ses graphiques tous les jours (voire même plusieurs fois par jour en fonction de la fréquence des rebondissements dans le feuilleton des droits de douane), il conviendra de placer des ordres stop loss pour sécuriser ses positions. Cet ordre permet d'indiquer le seuil de cours de Bourse à partir duquel vous souhaitez que votre position soit soldée. Ainsi, vous pouvez facilement limiter vos pertes éventuelles, surtout si vous vous absentez plusieurs semaines des marchés. Par exemple, vous avez acheté un titre 50€ en plaçant un ordre stop à 40€. Le titres atteint 75€ avant de plonger à 30€. Votre titre aura été automatiquement cédé à 40€, vous subissez une moins-value de 10€ contre 20€ si vous n'aviez pas placé d'ordre stop mais un ordre au marché.

Si votre courtier en Bourse le permet, on pourra préférer l'ordre stop loss suiveur qui permet d'indiquer le pourcentage de perte par rapport au plus haut à partir duquel vous souhaitez que votre position soit soldée. Ainsi, vous limitez vos pertes éventuelles en sécurisant en partie vos gains. Par exemple, vous avez acheté un titre 50€ en plaçant un ordre stop suiveur à 10 % de baisse. Le titres atteint 75€ avant de plonger à 30€. Votre titre aura été automatiquement cédé à 67€50, vous empochez une plus-value de 17€50 contre une moins-value de 20€ si vous n'avez pas placé d'ordre stop mais un ordre au marché.

Les exemples exposés ici reposent à dessein sur un titre très volatil pour que les fortes variations de cours permettent de bien comprendre les différences entre l'utilisation d'un ordre au marché, un ordre stop loss et un ordre stop loss suiveur.

Si vous anticipez une baisse des marchés, vous pourrez aussi choisir de protéger votre portefeuille avec des produits dérivés répliquant inversement le sous-jacent sur lequel vous êtes exposé, comme des turbos, des certificats ou des ETF par exemple, faisant intervenir l'effet de levier si besoin. Par exemple, si vous avez investi 10 000 euros sur le CAC 40 et que vous anticipez une baisse de l'indice, vous pouvez placer 5 000 euros sur un ETF inversé sur le CAC 40, avec un effet de levier de 2. Si le CAC baisse de 25 %, soit 2 500 € de perte latente, l'ETF short CAC 40 lui a généré une performance de + 50 % soit 2 500 € sur la base de 5 000 euros mobilisés. Ainsi, l'ETF inversé à effet de levier vous aura permis de compenser la perte infligée à votre portefeuille avec un capital limité.

Profiter de l'été pour décrocher

La meilleure option pour profiter de ses vacances est de bien anticiper ses congés et de protéger son portefeuille en fonction des scénarios anticipés, mais aussi en fonction de votre connaissance des ordres de Bourse et de votre expertise en termes de produits dérivés et du capital que vous pouvez éventuellement immobiliser.

Nous vous recommandons de réaliser les éventuels arbitrages qui s'imposent avant les vacances et de ne surtout pas modifier votre plan d'investissement pendant vos congés, que ce soit en réaction à chaud d'un brusque mouvement de marché, ou bien parce que vous vous laissez influencer par les conseils boursiers de votre famille ou de vos amis.

L'été, au contraire, peut et devrait être une période pendant laquelle vous vous éloignez de votre plateforme de trading et délaissez l'appli de votre courtier Bourse. C'est selon nous le bon moment pour prendre du recul sur vos investissements et réfléchir à votre allocation patrimoniale, pour que votre épargne vous permette de financer tous vos projets en fonction de votre profil d'investisseur.