OpenAI (ChatGPT) sort des modèles ouverts à la personnalisation

OpenAI a sorti mardi deux modèles d'intelligence artificielle (IA) générative ouverts, qui peuvent être personnalisés par les développeurs, après deux ans de débat sur les engagements éthiques de l'entreprise star de la Silicon Valley.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"Nous avons créé un modèle à poids ouverts qui atteint les performances de o4-mini (version réduite de GPT-4o, modèle le plus avancé d'OpenAI, NDLR) et qui peut tourner sur un ordinateur portable haut de gamme (Ouf!), et un autre plus petit qui fonctionne sur un téléphone", a déclaré sur X Sam Altman, le patron de la startup.

"Super fier de l'équipe; grande victoire technologique", a-t-il ajouté.

Un modèle à poids ouverts est un modèle d'IA dont les paramètres fixés lors de la phase d'entraînement (les "poids") sont rendus publics, permettant aux développeurs de les ajuster à leur convenance.

Cela ne signifie pas que le modèle est entièrement "open source", car le code et les données d'entraînement, notamment, peuvent rester soumis à des restrictions.

Baptisés gpt-oss-120b et gpt-oss-20b, les deux nouveaux venus fournissent les mêmes garanties en termes de sécurité que les modèles les plus avancés d'OpenAI, d'après l'entreprise.

"Ce qui est unique avec ces modèles, c'est que les gens peuvent s'en servir directement sur leur propre infrastructure informatique, en local, avec leurs propres données, qui n'ont peut-être pas le droit de quitter leurs ordinateurs ou les serveurs de leur pays", a expliqué le cofondateur d'OpenAI Greg Brockman lors d'un briefing à la presse.

- "Valeurs démocratiques" -

OpenAI a lancé fin 2022 la vague de l'IA générative avec ChatGPT.

Depuis, les géants de la tech comme Google, et une poignée de startup, rivalisent à coup de modèles et d'assistants IA toujours plus performants, avec en ligne de mire une IA dite "générale", ou "superintelligence", aux capacités cognitives supérieures à celles des humains.

Mais à sa fondation en 2015, OpenAI avait indiqué qu'elle mettrait à disposition du public les recherches et les informations sur ses modèles.

Elle ne l'avait quasiment pas fait jusqu'à présent, s'attirant les critiques de nombreux partisans de cette méthode, et d'un des fondateurs initiaux de l'organisation, Elon Musk.

"Depuis nos débuts, la mission d’OpenAI est de garantir une IA générale qui bénéficie à toute l’humanité", a souligné Sam Altman mardi.

"Dans cette optique, nous sommes enthousiastes à l’idée que le monde construise sur une base technologique d'IA ouverte, créée aux États-Unis, fondée sur des valeurs démocratiques, accessible gratuitement à tous et au service du plus grand nombre", a-t-il continué.

Le géant américain des réseaux sociaux Meta, la start-up d'IA d'Elon Musk xAI et la française Mistral, notamment, publient des modèles à poids ouverts.

Surtout, la chinoise DeepSeek a sorti en janvier DeepSeek R1, un modèle à poids ouverts qui a pris de court les milieux de la tech grâce à ses performances à bas coûts.

"Je pense que nous avons été du mauvais côté de l'histoire et que nous devons trouver une stratégie différente en matière d'open source", avait déclaré Sam Altman peu après, lors d'une séance de questions-réponses.