Wall Street démarre le mois en force alors que les espoirs d'un accord au Moyen-Orient se renforcent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bristol Myers Squibb en hausse après l'annonce de discussions en vue d'une fusion

* SpaceX et AMD figurent parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine

* Selon Reuters, Williams, de la Fed, s'attend à un ralentissement de l'inflation

* Amazon franchit pour la première fois la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,15%, S&P +0,56%, Nasdaq +0,49%

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principauxindices de Wall Street ont ouvert en hausse en ce premier jour de cotation du mois d'août, alors que les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec l'Iran en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz auraient lieu dans la journée de lundi, bien que l'Iran ait démenti cette information.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de plus de 5,5%, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR a reculé de 3,9 points de base.

La plupart des valeurs de grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé en début de séance. Amazon.com AMZN.O a gagné 4,8%, atteignant pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

Les opérateurs ont également évalué une éventuelle consolidation dans le secteur de la santé après la publication d’un article indiquant que Bristol Myers Squibb BMY.N et AstraZeneca AZN.L avaient engagé des discussions préliminaires en vue d’une fusion . Un accord pourrait donner naissance à l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’une valeur de près de 400 milliards de dollars. L’action de la société américaine a légèrement progressé de 1,5% en début de séance.

Sept des onze secteurs de l’indice S&P étaient en hausse, emmenés par les services de communication .SPLRCL , tandis que le secteur de l’énergie .SPNY était à la traîne.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pesé sur le marché après un mois de juillet mouvementé, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX reculant de 2,8%. Les valeurs du secteur des logiciels, notamment Salesforce CRM.N et Microsoft MSFT.O , étaient en hausse.

Les résultats publiés la semaine dernière par Amazon et Microsoft ont apaisé certaines inquiétudes concernant l’absence de preuves d’un retour sur investissement lié à l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle, mais les investisseurs seront attentifs aux performances des autres grands noms du secteur.

“Le caractère instable des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran pourrait signifier que les résultats financiers et les chiffres de l’emploi devront porter le poids de la reprise pour les optimistes cette semaine”, a déclaré Chris Larkin, directeur général chargé du trading et de l’investissement chez E*TRADE (filiale de Morgan Stanley).

SpaceX SPCX.O publiera mardi ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse. Son action — qui s’échange depuis près de trois semaines en dessous de son prix d’introduction de 135 dollars — a reculé de 1,4%.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O , ainsi que les sociétés de stockage de données SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

Micron MU.O a perdu 3,4% après que Reuters a rapporté que son concurrent chinois CXMT 688825.SS envisageait de construire une deuxième usine de puces mémoire à Pékin.

À 9 h 35 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 604,70 points, soit 1,15%, à 53.089,73, le S&P 500 .SPX a gagné 42,16 points, soit 0,56%, à 7.531,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 124,05 points, soit 0,49%, à 25.497,90.

Wall Street a connu un mois de juillet difficile en raison des inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’intelligence artificielle, les futurs taux d’intérêt et le conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Une information selon laquelle le président de la Réserve fédérale , Kevin Warsh,aurait évoqué l’idée de réduire la fréquence des réunions de fixation des taux — conformément à son projet de réduire les indications de la Fed en matière de taux — a renforcé les incertitudes.

Le président de la Fed de New York, John Williams, s’est montré lundi optimiste quant à un apaisement progressif des pressions inflationnistes.

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a chuté de 4,2% après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, tandis que Tyson Foods TSN.N a reculé de 3,3% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuels.

La semaine s'annonce également riche en publications sur le marché du travail, notamment les chiffres officiels de l'emploi non agricole attendus vendredi.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,89 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,49 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux plus hauts et 43 nouveaux plus bas.