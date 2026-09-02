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(Ajout d'un nouvel article de blog)

* Les indices américains affichent des résultats mitigés: le Nasdaq à la traîne tandis que le Dow Jones mène le bal

* Le secteur des matériaux est en tête des secteurs du S&P 500, tandis que celui des services publics est le plus à la traîne

* Le STOXX recule de 0,2%

* Le dollar recule légèrement, le brut américain baisse, l'or progresse de plus de 1%, le bitcoin recule d'environ 0,5%

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,788%

2 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET DÉMARRE EN DOUCEUR, LE DOW EN TÊTE

Les principaux indices de Wall Street ont connu un début de séance en demi-teinte ce mercredi, le Dow se démarquant avec une légère hausse, après que les dernières données ont révélé un affaiblissement du marché du travail; tandis que les rendements obligataires ont marqué une pause dans leur récente progression, les cours du pétrole ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis un mois, alors même que les combats s'intensifiaient au Moyen-Orient.

Les Iraniens et leurs voisins arabes ont été replongés dans la guerre mercredi à la suite du plus important échange de tirs entre Téhéran et Washington depuis juillet , les forces américaines ayant frappé la côte sud de l’Iran et l’Iran ayant riposté en tirant sur des bases américaines dans toute la région.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams , a déclaré sur CNBC que la hausse des rendements obligataires à long terme n'était pas motivée par des craintes inflationnistes, mais reflétait au contraire la solidité de l'économie, et qu'il continuait à recueillir des informations pour éclairer sa prochaine décision de politique monétaire.

Du côté des données, l'emploi dans le secteur privé américain a connu une hausse modérée en août, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP , qui fait état d'une création de 38 000 emplois le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse à 46 000 en juillet. Le chiffre d'août est à comparer aux prévisions des économistes, qui tablaient sur 48 000 créations d'emplois après une hausse initialement annoncée de 44 000 en juillet.

Parmi les 11 secteurs de l'indice S&P 500, six étaient en baisse, l'immobilier .SPLRCR et les services publics .SPLRCU menant le mouvement baissier avec une chute de plus de 1% chacun, tandis que les matériaux .SPLRCM et la santé .SPXHC ont enregistré les plus fortes hausses, avec une progression d'environ 1,4% chacun.

Dans le secteur de la santé, Johnson & Johnson JNJ.N a été l’un des plus grands gagnants, avec une hausse de plus de 2% après qu’UBS a relevé son objectif de cours pour la société de 280 à 320 dollars. Ses gains ont également stimulé le Dow

.DJI , qui a affiché la meilleure performance des trois principaux indices.

Parmi les autres valeurs individuelles, Dell Technologies DELL.N a progressé de plus de 6% après que l’entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 25 milliards de dollars, tout en rehaussant ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois cette année, grâce à la forte hausse de la demande pour ses serveurs d’intelligence artificielle.

Voici votre tour d'horizon matinal à 9 h 55 (heure de l'Est):

(Sinéad Carew)

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