Wall Street : déluge de records en 'doublés', Nvidia à 138$

(CercleFinance.com) - Wall Street semble inarrêtable avec une nouvelle pluie de records, sous forme de 'doublés intraday/clôture', avec en prime un 'gap d'évasion à la hausse' dans une tendance déjà archi-haussière depuis le 5 août : déjà plus de 14% de gain pour le 'S&P' (+0,8% à 5.860 ce 14/10)... et 46 records annuels.



Doublé également pour le Dow Jones (+0,47% à 43.065) qui bat aussi un record au-delà des 43.135Pts (son record de clôture de vendredi étant de 42.863).



Le Nasdaq n'est pas en reste avec un flamboyant +0,9% à 18.502, soit moins de 0,7% par rapport au record de 18.647 du 10 juillet, dans le sillage de Marvell +5% et Applied Materials +4,3%, ASML +3,8% (sans oublier l'impact psychologique de 'Space-X avec la récupération en douceur d'un élément de lanceur de près de 200 tonnes sur son pas de tir de départ).

A noter le retour de Nvidia au zénith vers 140$ en intraday et +2,5% à 138,1$ en clôture.



Le titre voit sa 'capi' bondir à 3.360Mds$, juste derrière Apple (+1,6%) et ses 3.5200Md$ et devant Microsoft avec 3.120Mds$.



Quel sera le prochain relai à la hausse pour envoyer le 'S&P' au-delà des '6.000' ?

La saison des résultats, dont le coup d'envoi a été donné vendredi dernier par les grandes banques américaines, devrait par ailleurs rythmer les prochaines séances.



Au programme de la semaine figurent, entre autres, les publications du géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML (en forte hausse ce soir) et de la plateforme de vidéo à la demande Netflix.



En plus des banques centrales et des résultats, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis, attendus mercredi, sont également susceptibles de faire bouger les marchés.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin, d'où seront publiés jeudi les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois qui donneront de précieux indices sur l'état de l'économie de la deuxième économie mondiale, qui fait actuellement l'objet d'un important plan de relance.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans qui avait atteint de nouveaux sommets depuis fin juillet la semaine passée à 4,11%, a établi un nouveau record à 4,14% avec le 'full risk-on' de Wall Street avant de revenir sur 4,110%, et le '30 ans' stagne juste au-dessus des 4,400% (une journée pour rien).



Les cours du baril de pétrole et le WTI replonge ce soir de -4,5% à 72,1$ sur le NYMEX... le marché excluant désormais une éventuelle contre-attaque d'Israël sur les installations pétrolières iraniennes après les récentes frappes du Hezbollah sur une base militaire près de Haïfa.





