Wall Street dégringole à l'approche de l'événement de Jackson Hole, Walmart trébuche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,17 %, S&P 500 0,20 %, Nasdaq 0,20 %

*

Walmart en baisse après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices trimestriels

*

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur niveau le plus élevé depuis juin

*

Coty chute suite à de faibles prévisions de dépenses américaines

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, les investisseurs prudents attendant des indices sur la politique monétaire lors de la conférence de la Réserve fédérale à Jackson Hole, tandis que les résultats trimestriels du distributeur à grande surface Walmart n'ont guère contribué à stimuler le sentiment.

Walmart WMT.N a augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice pour l'année fiscale, grâce à une forte demande de la part des consommateurs de tous niveaux de revenus, mais n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfice trimestriel et a signalé des coûts plus élevés dus aux tarifs douaniers.

Les actions du distributeur ont chuté de 3,4 % et ont pesé sur le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui a reculé de 0,9 %. Cette semaine, les projecteurs étaient braqués sur les rapports des détaillants , y compris Target TGT.N et Home Depot HD.N , alors que les investisseurs tentaient d'évaluer l'impact des tarifs douaniers américains sur les dépenses de consommation.

"Le tableau est quelque peu mitigé dans le secteur de la consommation et l'incertitude règne dans l'économie, qu'il s'agisse du marché de l'emploi ou de l'augmentation des prix (en raison de la répercussion des droits de douane)", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Un rapport sur le marché du travail jeudi a montré des signes de ralentissement, tandis qu'un rapport privé a indiqué que l'activité des entreprises s'est accélérée en août, reflétant un environnement complexe pour la banque centrale qui doit rendre son verdict sur les réductions de taux le mois prochain.

Tous les regards sont désormais tournés vers le symposium annuel de la Fed, où le président Jerome Powell doit s'exprimer vendredi à 10 heures (heure de l'Est). Les traders suivront de près le discours de Powell pour tout indice sur les réductions de taux d'intérêt en septembre suite à la récente faiblesse du marché de l'emploi.

"Les investisseurs attendent de M. Powell qu'il leur garantisse qu'une baisse des taux est probable lors de la réunion de septembre, afin d'empêcher un nouvel affaiblissement du marché du travail", a déclaré Rick Gardner, directeur des investissements chez RGA Investments.

Plusieurs responsables politiques, dont la présidente de la Fed de Cleveland Beth Hammack , le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic et le président de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid , ont adopté un ton prudent et reconnu la nécessité de rester tributaire des données.

Les opérateurs ont réduit leurs attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt en septembre à 79 %, contre 99,9 % la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG.

À 11 h 50 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 74,70 points, ou 0,17 %, à 44 863,61, le S&P 500

.SPX a perdu 12,73 points, ou 0,20 %, à 6 383,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 42,87 points, ou 0,20 %, à 21 129,99.

La chute des valeurs technologiques en début de semaine a semblé s'atténuer, les valeurs technologiques telles que Meta

META.O , Amazon.com AMZN.O et Advanced Micro Devices AMD.O ayant légèrement baissé.

Ce repli est le signe que les investisseurs craignent que les actions, qui ont grimpé en flèche depuis le creux d'avril, soient désormais surévaluées, tandis que l'ingérence croissante de Washington dans le secteur a également suscité l'inquiétude.

Parmi les autres mouvements du marché, Coty COTY.N a chuté de 20 % après que le fabricant de produits de beauté ait prévu une baisse des ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis.

Sur le plan commercial, les États-Unis et l'Union européenne ont finalisé jeudi un accord-cadre conclu le mois dernier.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,11 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 45 nouveaux sommets et 86 nouveaux planchers.