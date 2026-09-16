Wall Street décroche face au durcissement du ton de Kevin Warsh

Les indices américains ont terminé en baisse mercredi, après que la Réserve fédérale a relevé ses taux pour la première fois depuis 2023 et que la conférence de presse de Kevin Warsh a renforcé les inquiétudes sur la persistance de l'inflation. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,45% à 7 551,8 points, le Dow Jones de 1,21% à 51 461,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a terminé à l'équilibre à 0,0% à 28 945,1 points.

La baisse a été généralisée, avec dix des onze secteurs du S&P 500 terminant dans le rouge. La technologie ( 0,1%) a été la seule à clôturer en hausse, grâce à un rebond intervenu dans la dernière demi-heure de cotation. A l'inverse, l'énergie (-3,0%), les financières (-1,9%) et les matériaux (-1,0%) ont accusé les replis les plus marqués.

La Fed a relevé à l'unanimité son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, une décision largement anticipée par les marchés. Les nouvelles projections montrent que 16 des 18 responsables monétaires envisagent au moins une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année, mais ce sont surtout les commentaires de Kevin Warsh qui ont pesé sur les actions. Le président de la Fed a estimé que l'inflation restait "trop élevée depuis trop longtemps" et que les données de l'été ne permettaient pas de conclure à une amélioration significative des tendances sous-jacentes, des déclarations jugées restrictives qui ont poussé les marchés à tabler sur trois autres hausses des taux de la Fed dans les prochains mois.

Le recul du pétrole n'a pas suffi à inverser le mouvement des indices. Le Brent et le WTI ont abandonné environ 3% après des informations selon lesquelles Saudi Aramco chercherait à contourner la section endommagée de son oléoduc Est-Ouest, avec l'objectif de rétablir environ la moitié de sa capacité sous quelques jours et un fonctionnement complet sous six semaines.

La baisse du secteur énergétique a logiquement accompagné ce reflux du brut, tandis que les financières ont souffert du durcissement des perspectives de taux. Les transports ont également été pénalisés par la récente flambée des coûts de carburant, J.B. Hunt chutant de plus de 13% après avoir averti que la hausse des dépenses énergétiques et les difficultés de recrutement pèseraient sur ses résultats du troisième trimestre.

Quelques résistances sont apparues dans les semi-conducteurs, avec Intel en hausse d'environ 4% après des informations évoquant des discussions avec le coréen SK Hynix pour produire des puces mémoire aux Etats-Unis.