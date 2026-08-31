Wall Street : début de semaine prudent face à la remontée des taux et du pétrole

Wall Street a commencé la semaine sur une note négative, pénalisé par une nouvelle escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a fait remonter les cours du pétrole, les anticipations d'inflation et les rendements obligataires, dans un contexte déjà marqué par le discours plus ferme de Kevin Warsh à Jackson Hole. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,33% à 6 686,3 points, le Dow Jones a perdu 0,70% à 53 185,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a terminé en très légère hausse de 0,08% à 29 457,0 points.

Les tensions au Moyen-Orient ont retrouvé le premier plan après de nouveaux échanges de frappes entre Washington et Téhéran, les premiers d'une telle ampleur depuis fin juillet. Les forces américaines ont visé des installations militaires iraniennes après avoir détecté des préparatifs visant, selon Washington, à poser des mines dans le détroit d'Ormuz, tandis que l'Iran a répliqué avec des missiles et des drones contre des installations américaines en Jordanie. Des médias iraniens ont également fait état d'un pétrolier ayant heurté deux mines et de la saisie d'un vraquier, même si le commandement américain a démenti qu'un navire ait été touché par des mines dans le détroit.

Cette nouvelle dégradation a ramené le Brent au-dessus de 90 dollars le baril et le WTI au-delà de 85 dollars, au moment où les investisseurs ont déjà nettement durci leurs anticipations monétaires après le discours de Kevin Warsh vendredi à Jackson Hole. Le président de la Fed a réaffirmé la nécessité de ramener l'inflation vers 2% et estimé que les conditions financières n'étaient pas suffisamment restrictives, ce qui a porté la probabilité implicite d'une hausse des taux en septembre autour de 60% à 65%, contre environ 36% avant son intervention. Le rendement du Treasury à 10 ans a ainsi poursuivi sa hausse pour atteindre 4,76%, son niveau le plus élevé depuis janvier 2025.

Cette combinaison de pétrole plus cher et de taux plus élevés a pesé sur les compagnies aériennes, les croisiéristes ainsi que sur les constructeurs de logements et les fournisseurs de matériaux de construction. À l'inverse, l'énergie ( 2,0%) a été le seul secteur du S&P 500 à terminer nettement en hausse, notamment soutenue par SLB, qui a bénéficié de l'annonce du rachat de Kelvion pour environ 4,1 MdsUSD, une opération destinée à renforcer son exposition au marché du refroidissement des centres de données.

Les services aux collectivités ont subi les mouvements les plus violents, avec Edison International en baisse de plus de 20% et PG&E d'environ 19%, après qu'un projet de loi californien sur les incendies n'a pas apporté aux groupes cotés les protections espérées contre leur responsabilité financière.

Dans un marché globalement défensif, CrowdStrike ( 4%) a fait figure d'exception après l'annonce d'un partenariat avec Clear Secure visant à intégrer la plateforme d'identité CLEAR1 à son écosystème Falcon.

La semaine sera rythmée par plusieurs rendez-vous importants, avec les résultats de Broadcom attendus mercredi après la clôture, ainsi qu'une série d'indicateurs sur le marché du travail américain, dont la publication vendredi du "NFP" et du taux de chômage d'août, qui seront décisifs pour la prochaine décision monétaire de la Fed.