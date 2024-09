Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux sommets dans la foulée du PIB information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en légère hausse jeudi, avec à la clé de nouveaux records pour l'indice S&P 500, soutenue notamment par les chiffres meilleurs que prévu de la croissance au deuxième trimestre.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 42.122 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,2% à 18.115,2 points. Le S&P gagne pour sa part 0,2% après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 5767,4 points.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon la troisième estimation publiée c matin par le Département du Commerce.



Les économistes s'attendaient en moyenne à une croissance révisée à la baisse, autour de 2,8%.



Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé contre toute attente la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui confirme la fermeté du marché du travail.



Ces indicateurs semblent écarter la crainte d'un brusque ralentissement de l'activité sans pour autant remettre en cause le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire amorcé par la Fed.



Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimait ce matin à l'occasion d'une conférence organisée à New York, mais n'a pas évoqué les questions liées à la politique de la banque centrale américaine.



Du côté des valeurs, le fabricant de puces de mémoire et de stockage Micron Technology grimpe de plus de 17% dans le sillage de résultats trimestriels jugés 'solides'.



Le groupe de Boise (Idaho) a par ailleurs fait état de perspectives meilleures que prévu, rassurant les investisseurs sur l'état du marché mondial du secteur.



Dans son sillage, Intel progresse de 3,2%, AMD de 2,3% et Nvidia de 2,2%.



Egalement à la hausse, Accenture grimpe de 4,5% suite à ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment grâce à des prises de commandes d'un milliard de dollars dans l'IA générative sur le trimestre.



Sur le plan sectoriel, l'indice des matières premières est en tête des hausses avec un gain de 1,8%, suivi par l'industrie (+0,6%) et la finance (+0,6%) tandis que celui de l'énergie (-1,6%) signe la pire performance du jour.



Le pétrole est en repli de presque 3% en dépit des bons chiffres du PIB publiés et de la perspective de nouvelles baisses de taux de la Fed, pénalisé par les espoirs d'une prochaine trêve au Proche-Orient.





