La Suède va réduire temporairement la TVA sur les produits alimentaires

Le gouvernement suédois propose de réduire temporairement la TVA sur les produits alimentaires, de 12 à 6%, dans le cadre de son budget 2026 pour soulager les ménages, a-t-il annoncé jeudi.

( TT NEWS AGENCY / ANDERS WIKLUND )

La mesure devrait entrer en vigueur le 1er avril 2026 et arriver à échéance le 31 décembre 2027.

"Cela signifie que tous les Suédois devraient voir leurs dépenses alimentaires diminuer, et que les personnes aux revenus les plus modestes en bénéficieront proportionnellement le plus", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Pour une famille avec deux enfants, le panier alimentaire sera de 6.500 couronnes (environ 590 euros) moins cher par an, selon la même source.

La Suède a fait face au printemps à une forte hausse des prix des denrées alimentaires, sous l'effet de l'inflation, de la guerre en Ukraine et de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement avait rencontré les géants du secteur pour en discuter avec eux.

Pour apporter un répit aux ménages, le gouvernement conservateur table maintenant sur une réduction de la TVA alimentaire de 12 à 6%.

La mesure devrait peser sur les dépenses publiques à hauteur de 16 milliards de couronnes (1,45 md EUR) en 2026 et 21 milliards (1,9 md EUR) en 2027.

L'annonce de ces décisions intervient à un an des élections législatives prévues en septembre 2026.

Une commission sera en outre créée pour assurer un suivi de l'évolution des prix, et l'Agence suédoise pour la croissance économique et régionale aura la tâche d'améliorer la concurrence dans le secteur.

"Les précédentes baisses de TVA montrent que la mesure est coûteuse, difficile à évaluer et qu'elle touche de manière inégale les différents groupes" au sein de la société, profitant au contraire aux hauts revenus, a déploré le syndicat des employés du commerce (Handelsanställdas förbund) dans un communiqué.