Wall Street: de nouveaux records tombent, la tech brille

(CercleFinance.com) - Après une entame de séance hésitante, Wall Street s'est orientée à la hausse mardi matin, grâce à la vigueur des valeurs technologiques du Nasdaq toujours dans le sillage de Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% pour s'établir à 42.919,2 points, à quelques dizaines de points du seuil des 43.000 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,7% à 18.465 points, revenant lui aussi à une encablure de son précédent record de 18.671 points.



Même si la semaine ne fait que commencer, les deux indices de référence se dirigent ainsi vers une sixième semaine de hausse consécutive, comme le S&P 500.



Avec un gain de 1,3%, l'indice S&P du secteur technologique signe la meilleure performance du jour, porté essentiellement par Nvidia (+2,6%) qui bénéficie des récentes annonces d'AMD, qui a mis en évidence une forte demande pour ses puces dédiées à l'IA.



A rebours de la tendance, les valeurs pétrolières restent au point mort après une séance marquée par une nouveau repli des cours du brut, puisque le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,6% à 74,3 dollars le baril



Signe de l'apaisement du marché, l'indice de volatilité du CBOE, dit indice de la peur, rétrograde sensiblement en cédant 2% pour revenir sur le niveau symbolique des 20 points.



Du côté des valeurs, Boeing lâche plus de 2% après avoir annoncé une lourde perte par action au 3e trimestre ainsi qu'une suppression de 10% de ses effectifs.



Caterpillar essuie la plus forte baisse de l'indice Dow après une dégradation des analystes de Morgan Stanley, qui disent s'inquiéter des fondamentaux du fabricant d'engins de chantier et de terrassement.





