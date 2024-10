Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records s'enchaînent information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse jeudi matin, la vigueur du secteur des semi-conducteurs et de solides indicateurs économiques permettant au Dow Jones et au S&P 500 d'établir de nouveaux records.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de plus de 0,2% à 43.184,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,1% à 18.391,9 points. Le S&P prend de son côté 0,2% à 5851,8 points.



Le début de séance est essentiellement marqué par l'envol des fabricants de semi-conducteurs comme Micron Technology (+3%), Broadcom (+2,9%) et Nvidia (+2,5%) dans le sillage du relèvement des objectifs de TSMC, le numéro un mondial de la sous-traitance de fabrication des puces.



D'après des chiffres relayés par Stocklytics.com, Nvidia, TSMC et Broadcom ont à eux trois vu leur capitalisation s'accroître de 2.700 milliards de dollars en données cumulées cette année, soit une création de valeur deux fois supérieure à celle de l'an dernier au même stade.



Ces prévisions encourageantes vont permettre aux investisseurs de se rassurer sur la santé du secteur technologique après la frayeur suscitée mardi par l'avertissement sur résultats du fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, ASML.



Les nombreux indicateurs économiques publiés dans la matinée sont venus renforcer ce sentiment de confiance en confirmant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance.



Selon le Département du Commerce, les ventes de détail se sont accrues de 0,4% en rythme séquentiel en septembre, témoignant de la bonne santé de la consommation.



Après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière (-19.000 à 241.000), nouveau signe de la résistance du marché du travail.



Du côté de l'industrie, la progression pour le deuxième mois consécutif de l'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a plus que compensé l'annonce d'une baisse de 0,3% de production industrielle en septembre.



Plus forte hausse du Dow, la compagnie d'assurances Travelers grimpe de plus de 7% après avoir largement surpassé les estimations du marché avec ses résultats de troisième trimestre.



Toutes les valeurs ne profitent pas pour autant de ce contexte positif.



L'action Netflix recule de 1,5% avant la publication, dans la soirée, de ses résultats trimestriels.



Sur le marché des changes, le dollar s'inscrit en hausse face à l'euro, qui pâtit de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de réduire à nouveau ses taux avant peut-être une quatrième réduction en décembre.



Cette réaction favorise une remontée des rendements des bons du Trésor jeudi: celui des titres à dix ans remonte au-delà de 4,09%.



Les cours du pétrole repartent à la hausse, soutenus par l'annonce d'une baisse des stocks hebdomadaires de pétrole la semaine passée, ce qui permet au baril de brut léger américain de demeurer au-dessus de la barre des 70 dollars en progressant de 0,5% à 70,7 dollars.





