Wall Street de marbre, ou presque, face au quasi sans-faute de Nvidia
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:14
Environ 45 minutes avant l'ouverture, les "futures" sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir un début de séance en très légère progression.
Comme largement anticipé, Nvidia a dévoilé hier soir après la clôture des marchés des performances trimestrielles meilleures que prévu et dévoilé des prévisions supérieures aux attentes des analystes, une annonce d'abord accueillie par un bond de plus de 4% de son cours de Bourse en cotations électroniques.
Le titre n'affichait cependant plus qu'une progression de 0,8% ce matin en préouverture.
"L'euphorie initiale qui a suivi la publication s'est évaporée quand la direction est restée floue sur les perspectives d'activité", explique Jim Reid, analyste marché chez Deutsche Bank.
"C'est sans doute le signe que les investisseurs commencent à sérieusement stresser sur les valorisation de l'IA", juge le stratège.
Pour certains professionnels, le titre manque de nouveaux narratifs porteurs qui lui permettraient de passer à la vitesse supérieure et s'apprécier davantage.
"Malgré ces résultats au-dessus des attentes, des prévisions relevées et un management à fond sur l'IA, on est un peu resté sur notre faim", réagissent les équipes de HSBC.
"Il n'y a pas vraiment d'élément inédit, qu'il s'agisse de l'élargissement du marché total (TAM) ou d'une hausse des prix sur les GPU, et tout ce qui concerne les plateformes Rubin et Rubin Ultra semble déjà avoir été intégré par le marché", ajoute la banque britannique.
Les résultats mitigés de Salesforce ont par ailleurs entamé l'optimisme des investisseurs.
Si le concepteur de logiciels CRM a publié des comptes en ligne avec les attentes, il a déclaré anticiper pour l'exercice fiscal 2026/2027 un chiffre d'affaires compris entre 45,8 milliards et 46,2 milliards de dollars, soit une croissance de 10% à 11%, légèrement en dessous des 46,1 milliards attendus par le consensus.
Le titre lâchait autour de 2% en cotations avant-Bourse.
Au final, l'ensemble contrasté des résultats publiés mercredi soir devraient empêcher les grands indices de Wall Street de revenir en direction de leurs récents records.
Au chapitre économique, le Département du Travail indique avoir comptabilisé 212 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 16 février, un chiffre en hausse de 4 000 par rapport au niveau de la semaine précédente et légèrement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.
L'instabilité géopolitique liée aux nouveaux pourparlers menés à Genève entre l'Iran et les Etats-Unis sur la question de l'armement nucléaire et ses conséquences sur les cours du pétrole restent toujours en toile de fond. Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan se replie pour l'instant de 1,6% à 64,4 dollars.
Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans cède un peu de terrain à 4,04% tandis que le dollar se reprend un peu face à l'euro, qui se tasse sous 1,1805 contre le billet vert.
A lire aussi
-
Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA, a annoncé jeudi des centaines de millions de livres de coupes dans ses dépenses pour tenter de redresser la barre. Dévoilant son plan pour ... Lire la suite
-
Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la NHTSA, pas de commentaire immédiat de Stellantis dans les ... Lire la suite
-
La ville néerlandaise de Groningue a accueilli le Mondial de "snert". La soupe traditionnelle aux pois cassés est un plat de base pour les Néerlandais depuis des décennies.
-
Après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2026, Nvidia concentre toutes les attentions. À l'annonce des chiffres, le titre du groupe de Santa Clara a d'abord progressé de 3%, avant d'inverser la tendance pour afficher un recul de plus de 3% à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer