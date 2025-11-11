Wall Street dans le vert sur fond dans l'espoir de la fin du "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions américains ont démarré la semaine du bon pied dans l'espoir d'une levée de la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis qui paralyse le pays depuis le 1er octobre dernier. Un accord a été trouvé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés. Wall Street a bénéficié de la bonne orientation des valeurs liées à l'IA, dont Nvidia, sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes à propos de leur valorisation. Le Dow Jones s'est adjugé 0,81% à 47368 points tandis que le Nasdaq a brillé de 2,27% à 23227 points.

A la Bourse de New York, le titre Pfizer (-0,16%, à 24,39 dollars) s'est montré plutôt indécis après la décision de Metsera d'accepter l'offre du laboratoire américain, au détriment de celle de Novo Nordisk, pour son acquisition. Pfizer va finalement acquérir Metsera à un prix pouvant monter jusqu'à 86,25 dollars par action, alors que le précédent accord entre les deux sociétés du 22 septembre prévoyait 70 dollars par titre. Selon JPMorgan, Pfizer va finalement débourser plus de 10 milliards de dollars, dont 75% immédiatement, contre une proposition initiale de 7,3 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon a annoncé avoir récemment lancé une application Amazon Bazaar, son service d'e-commerce à bas coûts, dans 14 pays, dont l'Argentine, Bahreïn, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, Hong Kong, la Jamaïque, le Koweït, le Nigeria, Oman, le Pérou, les Philippines, le Qatar et Taïwan. "Plus d'un million d'articles sont disponibles à la vente sur Haul à moins de 10 dollars, dont beaucoup à moins de 5 dollars," a souligné le cybermarchand. Amazon Bazaar est connu sous le nom de Haul aux Etats-Unis.

Amgen

Amgen a publié les résultats détaillés d'un essai clinique de phase 3 sur son produit Repatha. Ce dernier permet une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des événements cardiovasculaires majeurs indésirables (MACE) chez des adultes à haut risque n'ayant jamais eu de crise cardiaque ni d'AVC, lorsqu'il est ajouté aux statines ou à d'autres traitements visant à réduire le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité).

Marriott

Marriott a annoncé la fin de l’accord de licence qu’il avait avec Sonder Holdings, en raison d’un défaut de ce dernier. Avec le retrait des chambres de la société proposant des appartements haut de gamme et de petits boutiques-hôtels du système Marriott, la croissance nette du nombre de chambres pour Marriott cette année devrait désormais atteindre 4,5%. Les autres objectifs du groupe hôtelier ont été confirmés.

Oracle

Un groupe d'une vingtaine de banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, ont accordé un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour aider à financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle, révèle Bloomberg. Le campus du centre de données situé dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, fait partie du projet Stargate, mené par OpenAI, SoftBank et Oracle.

Tesla

Siddhant Awasthi, directeur du programme Cybertruck, a annoncé son départ de chez Tesla après huit ans passés au sein du groupe. Dans son message publié sur X, il a indiqué "je suis convaincu que Tesla réussira brillamment sa prochaine grande mission (surtout après la semaine dernière". Il y a quelques jours, à l’issue de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires ont validé la rémunération d’Elon Musk, conditionnée à l’atteinte d’objectifs ambitieux.