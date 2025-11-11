 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert, regain d'optimisme autour du "shutdown"
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 09:46

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont dans le vert mardi en début de séance, aidées par le regain d'optimisme suscité par les perspectives d'une fin du "shutdown" américain dans les prochains jours.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,42% à 8.089,26 points vers 08h07 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,99%, soutenu par une livre sterling plus faible après la publication de données moroses sur l'emploi au Royaume-Uni.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,42% et le FTSEurofirst 300 gagne 0,52%. Le Stoxx 600 avance quant à lui de 0,51% après avoir grimpé de 1,42% la veille, sa plus forte performance journalière depuis début mai.

Une issue au "shutdown" américain, le plus long de l'histoire, se profile après le feu vert du Sénat à un texte prévoyant le financement des opérations de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain, une première étape pour mette fin à des semaines d'impasse qui signifierait, entre autres, le retour des données officielles sur l'économie américaine.

Les perspectives d'un déblocage budgétaire stimulent les marchés d'actions depuis lundi après la forte volatilité de la semaine dernière, le secteur technologique ayant été remis en question dans un contexte de valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA).

Le volume des transactions pourrait toutefois être faible en raison du jour férié commémorant l'Armistice dans plusieurs pays européens, dont la France.

Aux valeurs, Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, progresse de 4,88% dans les premiers échanges.

Le réassureur Munich RE et K+S reculent en revanche de 2,68% et 4,13% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

